¡ÚÂîµå¡ÛÆüËÜ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡½à·è¾¡¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë£¸¡½£³¤Ç²÷¾¡¡¡·è¾¡¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡Ä¥í¥¹¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜ¤Îº®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ
¢¡Âîµå¡¡º®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£·Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¡Ë
¡¡½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò£µ¾¡£²ÇÔ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£¸¡½£³¤Ç²¼¤·¤ÆÆ±Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£·è¾¡¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ò£¸¡½£³¤ÇÂà¤±¤¿¶¯¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡£¸¥²¡¼¥àÀè¼è¤ÎÃË½÷º®¹çÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ç¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬ÁÈ¤àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò£³¡½£°¤ÇÀè¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Âè£²»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï£±£·ºÐ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£²¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Âè£³»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï£±£¸ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Âè£³¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç£¶¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤·¤¿¡£Âè£´»î¹ç¤Ï¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¾¾Åç¤¬ÁÈ¤àÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£²¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¿·¼ïÌÜ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Îº®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢£²£³Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤Ë£²Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤ËÄ©¤à¡£