¡Ú¥«¥Ú¥éS¡¡Å¸Ë¾¡ÛÎÏ¤Ä¤±¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡¡½Å¾Þ2¾¡ÌÜÁÀ¤¦
¡¡Åß¤ÎÃæ»³Ì¾Êª¤Î¥À¡¼¥ÈÃ»µ÷Î¥½Å¾Þ¡ÖÂè18²ó¥«¥Ú¥éS¡×¡Ê1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï14Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥²¡¼¥È¥¤¥ó¡£¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëÀº±Ô¤¿¤Á¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¿´¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¥à¡¼¥ë¡£Æ±ÉñÂæ¤Î¤Ê¤¬¤Ä¤S¤òÀ©¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¡¢ºòÇ¯¤Î¥«¥Ú¥éS¤Ï4Ãå¡£Ä¾Àþ¤Ç°ìÅÙÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¸«¤»¾ì½½Ê¬¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ë0ÉÃ2º¹¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£º£Ç¯8·î¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼C¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£Á°ÁöJBC¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤â¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤Ç3Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿º£¤Ê¤é¡¢Ãæ±û½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡3ºÐ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥¤ÏÃÏÊý¤Ç½Å¾Þ3Ï¢¾¡Ãæ¡£Àª¤¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¿ï°ì¤À¡£½Õ¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¸ÅÇÏ¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿Ä¾¶á2Àï¤ÎÁö¤ê¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤âÃÏÎÏ¤Ï¾å°Ì¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤âÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¬¥Ó¡¼¥º¥·¥¹¥¿¡¼¡¢¤·¤Þ¤¤¤ÎµÓ¤¬·ø¼Â¤Ê¥¯¥í¥¸¥·¥¸¥ç¡¼¤Ê¤É¤â¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£