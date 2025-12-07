Ç÷¤êÍè¤ëÊ®±ì¡Ä±ÇÁüÅÓÀÚ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤¬Âçµ¬ÌÏÊ®²Ð¡¡½»Ì±¤Ë·Ù²ü¸Æ¤Ó¤«¤±
¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤¬ºÆ¤ÓÊ®²Ð¤·¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì»þ¡¢3¥«½ê¤«¤éÆ±»þ¤ËÍÏ´ä¤¬¿á¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤Ï300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¶è°è¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ê®±ì¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ä±ÇÁü¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï²Ð»³¥¬¥¹¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÙ¤«¤ÊÎ³»Ò¤¬É÷²¼¤ÎÄ®¤Ë¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸½ÃÏÅö¶É¤Ï½»Ì±¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â³èÈ¯¤Ê²Ð»³¤Î1¤Ä¤Ç¡¢2024Ç¯12·î¤«¤éÊ®²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç38²óÌÜ¤Ç¤¹¡£