¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÇÆÃÊÌ¸ø±é¡Ø¡ÔLive Classics 2025 ¡ÁThe Symphony¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿°ËÅì²Î»ìÂÀÏº
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÔÎï¤Ê¸¹³Ú´ï¤Î¥¢¥ó¥µ¥Ö¥ë¤¬¶õµ¤¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡ÖÉ´²ÐåçÍð¡×¡£Á¯Îõ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶Á¤¤Ë¤è¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î¤¶¤ï¤á¤¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀÅ¼ä¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤¬½Ð²ñ¤¦»þ¡×¡ÖStoryteller¡×¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¤âÀÚ¤Ê¤µ¤ò´Þ¤ó¤À²ÎÀ¼¤¬¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¯Ëþ¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö·î±Æ¤ª¤¯¤ê¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌë¤ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¤Î¹ñ¡×¡£²ÚÎï¤Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶»¤ËÌ²¤ëÊª¸ì¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÌóÂ«¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¤Ä¤à¤°°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î²»¿§¤¬´¶¾ð¤ò²¡¤·¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾Àï¤Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥í¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ¡Ø°ÛÀ¤³¦¤«¤ë¤Æ¤Ã¤È¡Á¤¢¤Ê¤¶¡¼¤ï¡¼¤ë¤É¡Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÈäÏª¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼¥°¥Ã¥Ð¥¤¡×¡£ÍèÇ¯£±·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëEP¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¶Ê¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢²ÚÎï¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢´ÑµÒ¤Î´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ösinger. song. writers¡Êalpinist.¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±«¤Ë¤âÉ÷¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ ¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Çµ±¤¯¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤«¤é¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Èº£¤·¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¡É¤ò¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¡Ömagic music¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Ìë¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¼«¿È¤Î²»³Ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´ÑµÒ¤ËÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸ì¤ë°ËÅì²Î»ìÂÀÏº¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
