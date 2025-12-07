¡ÚÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡¡Å¸Ë¾¡Ûµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿ÎÉ·ì¥·¥ó¥Ï¥Ê¡¼¥ÀËöµÓÁ´³«¤À¡¡½ÇÊì¤Ï16Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È
¡¡13Æü¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëÃæµþ¤Ç¡ÖÂè61ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡×¡ÊG3¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ï¥ó¥ÇÀï¡£ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ç¡Ê8Æü¤ËÈ¯É½¡Ë¤Î²¸·Ã¤¬¤¢¤ì¤Ð¾ò·ïÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤âÂ¨¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤¬Èþ±º¤ÎÌ¾Ìç¡¦¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Î´üÂÔÇÏ¥·¥ó¥Ï¥Ê¡¼¥À¤À¡£ÁÄÊì¤¬¥·¥ó¥Ï¥ê¡¼¥º¤Ç16Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤Î¤ª¤¤¤Ë¤¢¤¿¤ë·ìÅý¡£½©¤Î¿·³ã³«ºÅ¤ÎÁ°Áöµû¾ÂS¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¥¿¥¤¤Î¾å¤¬¤ê3F32ÉÃ7¤Ç¥º¥Ð¥Ã¤Èº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢·è¤á¼ê¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£½é¥³¡¼¥¹¤È¤Ï¤¤¤¨²áµî4¾¡¤Î¤¦¤Á3¾¡¤¬º¸²ó¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¤Ï¾ò·ïÀïÂ´¶È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¾ºµéÀï¤Î¾®ÁÒµÇ°¤Ç0ÉÃ3º¹2Ãå¡£Â³¤¯¿·³ãµÇ°¤³¤½11Ãå¤ÈÊø¤ì¤¿¤¬¡¢Á°Áö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥ÀS¤Ç2Ãå¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£Ãæµþ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¼ÂÀÓÉñÂæ¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¡£
¡¡2¾¡¥¯¥é¥¹¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡¢¸Å¹ë¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¡¢¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´é¿¨¤ì¤À¡£