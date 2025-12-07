¹á¹ÁµÄ²ñÁªµó¤¤ç¤¦ÅêÉ¼¡¡Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Î±Æ¶ÁÂ³¤¯¤Ê¤«¡ÄÌ±¼çÇÉ¸õÊä¼Ô¤ÏÉÔºß
¹á¹Á¤Ç7Æü¡¢µÄ²ñÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±¼çÇÉ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÉÔºß¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¤«¤éµÄ²ñÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç159¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áªµó¤Î±ä´ü¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤êÅêÉ¼¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒ¼Ô¡§
º£¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Æ±Á³¡£¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ï¡Ë¸µ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤ØÌá¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÅýÀ©¤¬¿Ê¤à¹á¹Á¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÁ°²ó¤ÎÁªµó¤«¤éÌ±¼çÇÉ¤Ï»ö¼Â¾å¡¢Î©¸õÊä¤Ç¤¤º¡¢Á°²ó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï30.2¡ó¤È²áµîºÇÄã¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¸á¸å3»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï19.6¡ó¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ°²óÊÂ¤ß¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡§
¡ÊÅêÉ¼¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£Á°¤ÏÎÉ¤¤À¯ÉÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡Ê»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¡Ë¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅêÉ¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸á¸å11»þÈ¾¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£