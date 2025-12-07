¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡×12·î¥²¥¹¥È¤Ï¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È»á¡ª
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡×¤Ë¡¢¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌ¡²è²È¤Î¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È»á¤¬12·î7Æü¤è¤ê12·î28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤ÏËè½µÆüÍË18»þº¢¤è¤ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷PODCAST STATION¤äApple Podcasts¡¢Spotify¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È»á¤Î½Ð±é¤ÏÁ´4²ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎµÈÅÄ¾°µ»á¡£¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È»á¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈºîÉÊ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¹çÆ±»¨»ï¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤ËÆ´¤ìÉ®¤òÃÖ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¡¢·ÇºÜ¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥Ç¥Ó¥åー¡¢¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öcomipo¡×¤Ç¤Ï¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È»á¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡×¤Ï12·î13Æü14»þ¤è¤ê16»þº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¸ø³«¼ýÏ¿¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2004Ç¯¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¥ó¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖCUTiE¡×¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Ø¥Á¥Þ¥ß¥ë¥¯¡×¤ÇÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥åー¡£2016Ç¯Ï¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ç2020Ç¯Âè65²ó¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡Ê¾¯½÷¸þ¤±ÉôÌç¡Ë¼õ¾Þ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Ë¡ÖàÝàê¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÂð°û¤ß»ÄÇ°²µ½÷¥º¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤á¤ë¤â¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¡£¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¤Ï2019Ç¯¤Ë¹õÌÚ²Ú¼ç±é¡¢¡ÖàÝàê¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ï2021Ç¯¤ËÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¤ÇTV¥É¥é¥Þ²½¡£
¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×Âè12´¬