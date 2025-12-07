3P7ËÜÄÀ¤á¤¿¥Ç¥¤¥º¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤29ÆÀÅÀ¡ÄÂçÎÌ¥êー¥É¤«¤éÀÜÀï»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â»°±ó¤¬Åçº¬¤ò·âÇË
¡¡12·î7Æü¡¢Ë¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1Âè12Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾ÃÏ¶è10°Ì¤Î»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±6°Ì¤ÎÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢»°±ó¤ÏÂç±ºñ¥ÂÀ¤ä¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤Î¸Ä¿Íµ»¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢25－22¤Î3ÅÀ¥êー¥É¤ÇÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ò½ªÎ»¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Àõ°æ±ÑÌð¤ÎÏ¢Â³3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ä¥Ì¥ï¥Ð¤Î¡È3ÅÀ¥×¥ìー¡É¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂ®¹¶¥À¥ó¥¯¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢56－42¤Î14ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤â»°±ó¤¬¹¶Àª¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥À¥ê¥¢¥¹¡¦¥Ç¥¤¥º¤ä»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¤é¤Î3ÅÀÃÆ¤Ç30ÅÀº¹¤Þ¤Ç³«¤¯¾ìÌÌ¤â¡£87－61¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡¢²¬ÅÄÐÒÂç¤é¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ°ì»þ¤Ï4ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥Ç¥¤¥º¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ½ª¥¹¥³¥¢99－92¤Ç»°±ó¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö4¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿»°±ó¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥º¤¬29ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ì¥ï¥Ð¤¬12ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¡¢Âç±º¤¬10ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ï»ù¶Ì¤¬10ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Åçº¬¤Ï¥³¥Æ¥£¡¦¥¯¥éー¥¯¤¬22ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥«¥É¥¥¤¬21ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢²¬ÅÄ¤¬13ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï31－12¤È»°±ó¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤â¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 99－92 Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê@Ë¶¶»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
»°±ó¡Ã25¡Ã31¡Ã31¡Ã12¡Ã¡á99
Åçº¬¡Ã22¡Ã20¡Ã19¡Ã31¡Ã¡á92
