¡Útoto¡Û¤¯¤¸·ë²ÌÂ®Êó¡¡Âè1593²ó¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡Ë¤¯¤¸·ë²Ì¡¢Åö¤»¤ó¶â³Û¡¢¼¡²ó¤Ø¤Î·«±Û¶â¤Ï
ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Ï2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¡¢Âè1593²ó toto ¤¯¤¸·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¯¤¸·ë²Ì¡¢Åö¤»¤ó¶â³Û¡¢¼¡²ó¤Ø¤Î·«±Û¶â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢Ê§Ìá³«»ÏÆü¤Ï2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¡¢Ê§Ìá´ü¸Â¤Ï2026Ç¯12·î8Æü(²Ð)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1593²ó toto ¤¯¤¸·ë²Ì
Ãí°Õ¡§¤¯¤¸·ë²Ì¤Î1¤Ï¡Ö¥Ûー¥à¥Áー¥à¤Î90Ê¬¾¡¤Á¡×¡¢2¤Ï¡Ö¥Ûー¥à¥Áー¥à¤Î90Ê¬Éé¤±¡×¡¢0¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×
»î¹ç·ë²Ì¤Ï90Ê¬´Ö¤Î·ë²Ì¤òÉ½¤¹¡£
¢¨¤¯¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤¯¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¤»¤ó¶â³Û¡¢¼¡²ó¤Ø¤Î·«±Û¶â
1Åù¡¡4¸ý¡¡8,041,360±ß
2Åù¡¡49¸ý¡¡140,660±ß
3Åù¡¡396¸ý¡¡17,400±ß
¼¡²ó¤Ø¤Î·«±Û¶â¡¡0±ß
¼¡²ó Âè1595²ó toto ¤¯¤¸¾ðÊó
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
ÈÎÇä½ªÎ»Æü¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)
·ë²ÌÈ¯É½Æü¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë
toto ¤Î»ÅÁÈ¤ß
»ØÄê¤µ¤ì¤¿13»î¹ç³Æ»î¹ç¤Î¥Ûー¥à¥Áー¥à¤Î90Ê¬´Ö¤Ç¤Î¾¡¤Á¡¢Éé¤±¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê°ú¤Ê¬¤±¡¦±äÄ¹¡Ë¤Î·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¡¢¥Ûー¥à¥Áー¥à¤Î90Ê¬´Ö¤Ç¤Î¾¡¤Á¤ò¡Ö1¡×¡¢¥Ûー¥à¥Áー¥à¤Î90Ê¬´Ö¤Ç¤ÎÉé¤±¤ò¡Ö2¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê°ú¤Ê¬¤±¡¦±äÄ¹¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö0¡×¤È¤¹¤ëÅêÉ¼ÊýË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¸ý100±ß¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÅªÃæ¡×¤¬1Åù¡ÊÅö¤»¤ó¶âÇÛÊ¬³ä¹ç70¡ó¡Ë¤ÇÅö¤»¤ó³ÎÎ¨¡ÊÍýÏÀÃÍ¡Ë¤ÏÌó160ËüÊ¬¤Î1¡¢¡Ö1»î¹ç¤Ï¤º¤ì¡×¤¬2Åù¡ÊÅö¤»¤ó¶âÇÛÊ¬³ä¹ç15¡ó¡Ë¤ÇÅö¤»¤ó³ÎÎ¨¡ÊÍýÏÀÃÍ¡Ë¤ÏÌó6ËüÊ¬¤Î1¡¢¡Ö2»î¹ç¤Ï¤º¤ì¡×¤¬3Åù¡ÊÅö¤»¤ó¶âÇÛÊ¬³ä¹ç15¡ó¡Ë¤ÇÅö¤»¤ó³ÎÎ¨¡ÊÍýÏÀÃÍ¡Ë¤ÏÌó5ÀéÊ¬¤Î1¡£
Åö¤»¤ó¶â¤Î¾å¸Â¤Ï1²¯±ß¡Ê¥¥ã¥êー¥ªー¥ÐーÈ¯À¸»þ¤Ï5²¯±ß¡Ë¡£9»î¹ç¡Ê4»î¹çÃæ»ß¤Þ¤Ç¡Ë¤¬ºÇÄãÀ®Î©»î¹ç¿ô¡£