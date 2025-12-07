¡Ö»à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊFÁÈÆþ¤ê¤Ëè«Á³¡ÖÆüËÜ¤ÏÆÃ¤Ë¼ê¶¯¤¯¡¢¼ÂÎÏº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤¬12·î£µÆü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥È£²¤ÎÆüËÜ¤ÏFÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ØTUNISIE-FOOT¡Ù¤Ï¡¢ºÇ°¤ÎÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï³Ú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ó°Ì¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó³ÊÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇÂç¤ÎÆñÅ¨¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊóÆ»¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î£²ÀïÌÜ¤ÎÁê¼ê¤ÏÆüËÜ¤À¡£Àï½ÑÅª¤Êµ¬Î§¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¡Ê2022Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ê¶¯¤¯¡¢¼ÂÎÏº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î£´¤Ä¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆÃÍ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÀï½ÑÅªÍ×ÁÇ¤ò·óÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥× F ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ø»à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢ÈáÃ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
