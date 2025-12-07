º£½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ë
¡ü12·î12Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<469A> ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ëー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥ÊーÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯11·î´ü¡¡¡¡ 2454¡¡¡¡¡¡¡¡ 112¡¡¡¡¡¡¡¡ 109¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡Û¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç11Ëü³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·22Ëü4400³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·5Ëü0100³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡2200±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¿·µ¬½ÐÅ¹ÈñÍÑ¡£
