Èà½÷¤ËÀú¤é¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¡È»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¡¡¸«»ö¤Ê»°³Ñ¿í¤Ë¡Ö¤à¤·¤í´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÄêÈÖ¤Î·Á¤È¤¤¤¨¤Ð»°³Ñ¡£»°³Ñ·Á¡©¤¤¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»°³Ñ¿í¡Ê¤µ¤ó¤«¤¯¤¹¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö³Þ¼Ø¡×¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡È»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤¬3.4Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¸«»ö¤Ê»°³Ñ¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É³Þ¼Ø¤µ¤ó¤¬¡ÖÈà½÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ø»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀú¤é¤ì¤¿¤Î¤Çºî¤Ã¤¿¤é°ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç¤³¤·¤é¤¨¤¿¡È»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤ÎÆ°²è¡£
¡¡¤·¤«¤·¥«¥á¥é¤¬³ÆÌÌ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡Ö»°³Ñ¡Ê»°³ÑÃì¤òÂ¦ÌÌ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤¿·Á¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Í¤Ä¤ÎÌÌ¤¹¤Ù¤Æ¤¬»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»°³Ñ¿í¡×¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë»°³Ñ·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤Ð¤ê¤Ë¡Ö°ã¤¦¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤â¤¹¤ì¤Ð»°³Ñ·Á¤è¤ê¤âÆñ¤·¤½¤¦¤Ê»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇúÃÂ¤µ¤»¤¿³Þ¼Ø¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¸«»ö¤Ê»°³Ñ¡×¡Ö¤à¤·¤í´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï3.4Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Þ¼Ø¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ò¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà½÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êºî¤Ã¤Æ¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¡£³Þ¼Ø¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Ë¡Öºî¤ì¤ó¤è¡×¤È±þ¤¸¤Ä¤ÄÄ©Àï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å½Ò¤Î»°³Ñ¿í¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¤½¤¦»×¤Ã¤Æ³Þ¼Ø¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Í¥¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È³Þ¼Ø¤µ¤ó¡£¡Ö°ìÃ¶±ßÃì·¿¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤Þ¤Á¤Þ·Á¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¹©Äø¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜÅö¤Ë»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤è¤ê¡¢»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÊý¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£¡¡»°³Ñ¿í¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤´ÈÓ¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢»°³Ñ¿í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÉáÃÊ¤«¤é»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»°³Ñ¿í¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤é¤º¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡©
¡¡°®¤ê¤Ê¤¬¤éÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤Î»ý¤ÁÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ÎÊ¿¤ò¸òº¹¤µ¤»¡¢Êñ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÇòÊÆ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾åÂ¦¤Î¼ê¤ÇÄìÌÌ¤È³Ñ¤òÀ°¤¨¡¢²¼Â¦¤Î¼ê¤ÇÂ¦ÌÌ¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤Î¼ê¤ò¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢»È¤¦¤Î¤ÏÊÒ¼ê¤Î¤ß¡£Â¦ÌÌ¤òÀ°¤¨¤ë²¼Â¦¤Î¼ê¤ÏÊñ¤Þ¤º³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢¾åÂ¦¤ÎÄìÌÌ¤È³Ñ¤òÀ°¤¨¤ëÊý¤Î¼ê¤À¤±¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂ¦ÌÌ¤¬À°¤ï¤º¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¾åÂ¦¤Î¼ê¤Î¾®»Ø¤ÎÊý¤À¤±¤¬¤¹¤Ü¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤ä¤ë¤È¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ë¤«»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Þ¼Ø¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÊýË¡¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê¤òÊÒÊý¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤Ê¬¡¢»°³Ñ¿í¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÊý¤¬Æñ°×ÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢ÉáÃÊ»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Î¾¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢»°³Ñ¿í¤òºî¤ë¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È»°³Ñ¿í¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¤¦¤Á¤ÎÈà½÷¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»°³Ñ¤Î¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÀú¤é¤ì¤¿¤Î¤Çºî¤Ã¤¿¤é°ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£²ò¤»¤Ì pic.twitter.com/rDYFmIaPBM
— ³Þ¼Ø✪🐈⬛ (@kasahebi) December 2, 2025
