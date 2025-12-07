ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ËÁø¤¦¡¢ÂæÏÑ¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÂç´¿·Þ¡×¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î5Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«Í³»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¤è¤ë¸ø±éÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ÔÀ¯±¡Ä¹¤¬¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»öÏÀ¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÅÏ¹Ò¸«Ä¾¤·Í×µá¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤äÂçÄÐ¥Þ¥¤µ¤ó¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¹ñ¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂî±ÉÂÙ¡Ê¥¸¥å¥ª¡¦¥í¥ó¥¿¥¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¤¬5Æü¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¤Î¶ù½¤»°²ñÄ¹¤È²ñ¸«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÄê¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ï¡ÖÀµµÁ¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹â°µÅª¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç·ø»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È¼Õ°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶á¤´¤íÂæÏÑ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î¹¹ÔÀè¤òÆüËÜ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²Î¼ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø±é¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç´¿·Þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âî±¡Ä¹¤Ï¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¡¦¥Á¥ó¥À¡¼¡ËÁíÅý¤¬¶á¤´¤íËÉ±Ò¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ¾òÎã¤ÎÁð°Æ¤äÆÃÊÌÍ½»»¤ò´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¹ÖÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿¿¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡ØÍ»ö¤Ê¤·¡Ù¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎÌµ»ö¡¢ÆüËÜ¤ÎÌµ»ö¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿°Â¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶ù²ñÄ¹¤Ïº£²ó¤ÎÆüÂæ·ÐºÑËÇ°×²ñµÄ¤Ç¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¶¨Äê¡×¡ÖÃÏÊýÀÇ´Ø¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüÂæ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤á¡¢ÆüÂæ¶¨ÎÏ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬É¬¤º¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤Èµ»ö¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë