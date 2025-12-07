¡Ú µÈ¹âÍ³Î¤»Ò ¡Û¡¡£³Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ½Ð±é¤ÇÂÎ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤ªÁ°¤Ï¡ª¤Ã¤Æ¡×¡¡ºÇÇ¯¾¯¡¦ºù°æÆüÆà»Ò¤â¶ì¾Ð¤¤¡¡¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹Å¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤¬7Æü¡¢ ¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2025 ÉñÂæ¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡Ù¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú µÈ¹âÍ³Î¤»Ò ¡Û¡¡£³Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ½Ð±é¤ÇÂÎ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤ªÁ°¤Ï¡ª¤Ã¤Æ¡×¡¡ºÇÇ¯¾¯¡¦ºù°æÆüÆà»Ò¤â¶ì¾Ð¤¤¡¡¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹Å¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸½ºß¤È³ØÀ¸»þÂå¤Î²áµî¤È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤ä£Ó£Î£Ó»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¸÷¤È°Ç¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë½÷ÀÃ£¤Î·²Áü·à¡£ºî¡¦±é½Ð¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëË©ÍéÎµÂÀ¤µ¤ó¡£
½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤ç¤¦¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëµÈ¹â¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡È11·î1Æü¤«¤é·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê1¤«·î´Ö¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À½éÆü»Ï¤Þ¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä·Î¸Å¾ì¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£³§·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ø±é¤Ë¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈ¹â¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êË©ÍéºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤ÏÇ°´ê¡£
µÈ¹â¤µ¤ó¤Ï¡ÈºîÉÊ¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥»¥ê¥Õ¤òËèÆüÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÊºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï¡ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ý¤Ä¤¯ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡¢Ë©ÍéºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃæ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡ÈºîÉÊ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î´Ä¶¤Ç¾Ð´éÂÑ¤¨¤Ê¤¤¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¸½¾ì¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á÷¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Ï¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿µÈ¹â¤µ¤ó¡£
ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢µÈ¹â¤µ¤ó±é¤¸¤ë¶âÅÄ³¤¤ÈÂç³Ø¤Î½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î·ã¤·¤¤»î¹ç¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë±éµ»¤âÂ¿¿ô¡£
¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·Î¸Å¤ÎÁ°¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤º½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¡£
µÈ¹â¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡É¤È¤Ý¤Ä¤êÒì¤¯¤È¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Îºù°æ¤µ¤ó¤«¤é¡È¡ÊµÈ¹â¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂÎ¹Å¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
µÈ¹â¤µ¤ó¤Ï¡ÈÂÎ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¤ªÁ°¤Ï¡ª¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë·Î¸Å¾ìÍè¤¿¤È¤¤Èµ¢¤ë¤È¤¤È³§¤Ç¡Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¡Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âÉô³è´¶¤¬¤¢¤ë¤Í¡£¡Êºù°æ¡ËÆüÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÀèÀ¸¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¸å¤í¤Ç¤Ï¸å¤í¤Ç¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó(»³¸ý¤µ¤ó)¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£¡É¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬È¯À¼Îý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡É¤ÈÁêÄÈ¤ÎÆþ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤é¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ä¸½ºßÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µÈ¹â¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤éº£¤â¥²¡¼¥à¡×¡¢ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê³ØÀ¸»þÂå¡Ë¡×¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Ë¤¢¤ëÈþ´é´ï¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡½¡Ö¤Û¤Ê¡¦¤¤¤³¤«¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡È»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥É¥é¥à¤Ç¤¹¡£º£¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ²¿¤è¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡É¤È²óÅú¡£
¤¹¤ë¤ÈµÈ¹â¤µ¤ó¤«¤é¡È³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡¼¡ª¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ª¡É¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
µÈ¹â¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î´Õ¾Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç½ÂÃ«¤ÎPARCO·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÂçºå¡¦Ê¡²¬¸ø±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û