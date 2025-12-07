ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ3·»Äï¡¡ÍèÇ¯5·î¤ËÀõÁð¤Ç¼«¼ç¸ø±é¡¡¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¡¢Á´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¡¢Ê¡Ç·½õ¡Ê28¡Ë¡¢²ÎÇ·½õ¡Ê24¡Ë¤Î3·»Äï¤¬¡¢2026Ç¯5·î1¡Á3Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¼«¼ç¸ø±é¡ÖÂè»Í²ó¡¡¿ÀÃ«Ä®¾®²ÎÉñ´ì¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸ø±é¤Ç¡¢º£²ó¤Ï4ÅÙÌÜ¡£º£²ó¤Î±éÌÜ¤Ï¡ÖÆüº¢¤«¤é²ÎÉñ´ì¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ì¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò¡×¤È3·»Äï¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢À¸À¤ÏÃÊª¤Î·æºî¡Öµû²°½¡¸ÞÏº¡×¡¢²ÎÉñ´ìÉñÍÙ·à¡Ö±î²§½½¼ï¤ÎÆâ¡¡°ÂÀÏº¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¡È¼ò¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¿Íµ¤¡£¡Öµû²°½¡¸ÞÏº¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÉã¤ÎÃæÂ¼¼Ç´å¡Ê60¡Ë¤¬µû²°¤Î½¡¸ÞÏº¤ò¡¢¼¡ÃË¤ÎÊ¡Ç·½õ¤¬½¡¸ÞÏº¤ÎÊô¸ø¿Í¡¦»°µÈ¤ò±é¤¸¤¿±ï¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡¡¼Ç´åÌçÄï¤È¶¦¤ËÎ©¤ÄÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3·»Äï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·Á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡ÖÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ø¤Î¾º³Ê¤Î»×¤¤¤òËº¤ì¤º¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¡¢°ìÌç¡¢½Ð±é¼Ô¡¢Á´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Âè»Í²ó¤â°ì½ê·üÌ¿¶Ð¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢½±Ì¾10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀáÌÜ¤òÁ°¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä3·»Äï¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¤ÏÍèÇ¯3·î1Æü¡£