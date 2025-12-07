¡Ú¤¢¤¹¤ÎÁ´¹ñÅ·µ¤¡ÛËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ç±« ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤Õ¤Ö¤¯½ê¤â¡¡ÆÍÉ÷¤ä¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¡¡12·î7Æü
ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤ËËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¿áÀã¤¯½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ä¶å½£ÆîÉô¤â¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï¤±¤µ¤è¤ê¹â¤¯¡¢¶¯¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ï´Ë¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Åìµþ¤Ï4¡î¤È¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤¤ç¤¦¤è¤êÄã¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ç4¡î¤Ê¤ÉÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤¹8Æü¡Ê·î¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§ 4¡î¡¡¶üÏ©¡§ 7¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§ 9¡î¡¡À¹²¬¡§ 9¡î
ÀçÂæ¡¡¡§16¡î¡¡¿·³ã¡§14¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§11¡î¡¡¶âÂô¡§14¡î
Ì¾¸Å²°¡§14¡î¡¡Åìµþ¡§18¡î
Âçºå¡¡¡§17¡î¡¡²¬»³¡§17¡î
¹Åç¡¡¡§17¡î¡¡¾¾¹¾¡§15¡î
¹âÃÎ¡¡¡§19¡î¡¡Ê¡²¬¡§17¡î
¼¯»ùÅç¡§19¡î¡¡ÆáÇÆ¡§24¡î
¤³¤Î¤µ¤¤âËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶âÍËÆü¤´¤í¤ÏºÆ¤Ó¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÍËÆü¤Ï±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£