µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢3Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¤Ç¼ç±é¡¡¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¤±¤¤¤³¤â¡ÖÂÎ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡Ù¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¡õ³«ËëÁ°²ñ¸«¤Ë¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¡Ê28¡Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÉô³è´¶¡ÄµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ÎÉñÂæ¥·¡¼¥ó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸½ºß¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î²áµî¤È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤äSNS»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¸÷¤È°Ç¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¡£1¿Í¤Î½÷À¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëµ²±¤Îóòó÷¤¬¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î»×¤¤½Ð¤òÏÄ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀø¤àÌ·½â¤ä¸ÉÆÈ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¯¡£µÈ¹â¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1¥ö·î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤±¤¤¤³´ü´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿µÈ¹â¤Ï¡ÖËèÆü¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤Î¡È½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î¤±¤¤¤³¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ÄÂÎ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤È½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÉô³è´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤±¤¤¤³´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÉñÂæ¤¬3Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌµ»ö¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬ÍèÇ¯¤Î¤¤¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¤¤ç¤¦7Æü¡Á28Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¡¢¤½¤Î¸åÂçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦°¦ÃÎ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
