¡¡ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¡Ê28¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡Ù¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ë¡õ³«ËëÁ°²ñ¸«¤ËµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤·¤¹¤®¡ÄµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸½ºß¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î²áµî¤È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤äSNS»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¸÷¤È°Ç¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¡£1¿Í¤Î½÷À¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëµ²±¤Îóòó÷¤¬¡¢Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î»×¤¤½Ð¤òÏÄ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀø¤àÌ·½â¤ä¸ÉÆÈ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¯¡£¼ç±é¤ÏµÈ¹âÍ³¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºù°æ¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡ÖË©Íé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ»¤òÅð¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡2025Ç¯¤¬¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¡£º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æº£Ç¯5Ï¢¥Á¥ã¥ó¤¯¤é¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÌò¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£µÈ¹â¤â»×¤ï¤º¡ÖÉÔ»à¿È¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡£
¡¡¡Ö±ïµ¯¤Ï°¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê½÷»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÍèÇ¯¤âº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤ËÍèÇ¯¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¤¤ç¤¦7Æü¡Á28Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¡¢¤½¤Î¸åÂçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ä¹Ìî¡¦°¦ÃÎ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
