¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡ØTHE W¡Ù¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÇ®ÊÛ¡¡Í¥¾¡¤á¤°¤ë¡È·àÅª¤ÊÈëÏÃ¡É¤È°Õ³°¤¹¤®¤ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Û
¡¡´é½Ð¤·NG¤ÎÉÒÏÓ¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£7Æü¡Ê¿¼1¡§30¡Ë¤Ï¡¢½÷À·Ý¿Í¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡È¾Ð¤¤¤Î½÷²¦¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡Ù¡Ê12·î13Æü¡¡¸å7¡§00¡Ë¤«¤é¡¢ºòÇ¯²¦¼Ô¤Î¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡Ê¹á¶õ¤Ë¤Ü¤·¡¢²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Ûº£Ç¯¤â¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½¸·ë
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô903ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤Æ¤«¤é1Ç¯¡£º£¤Î¿´¶¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤·¤¬¡ÖÍ¥¾¡Á°¤Ï°ìÀÚ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¸å½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÂçÊª¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È3Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤¤¤È´·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¢£¡È¤´Ë«Èþ¡É¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö½÷²¦¤Î»Å»ö¤ä¤Ê¤¡¡×¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï¤Ë¤Ü¤·¼ÒÄ¹¤â¡Ä¤¤¤ï¤·¤¬¤¿¤áÂ©
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤·¤¤²¦¼Ô¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤·¤Ï¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷²¦¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥¦¥Á¤é¤¬ËÜÅö¤Ë½÷²¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â»öÌ³½ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê½÷²¦¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤é¤Þ¤ÀÉâ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤¦¡È¤´Ë«Èþ¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤ÇÅú¤¨¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÊÌ¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö¡ØËþÅ·¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº£¶âÄ®¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¿©¤Ù¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥í¥±¤·¤Æ¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì½÷²¦¤Î»Å»ö¤ä¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡Ö¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥â¡¼¥¯¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àª¤¤¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ´¶20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö·Ý¿Í¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤«¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ë¤Þ¤ó¤Þ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢µÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒA-dashi¡Ê¤¨¤§¤À¤·¡Ë¡Ù¤Î»ñËÜ¶â¡£¤Ë¤Ü¤·¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤·¤¬¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼»þÂå¤«¤é2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤Ü»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥¿¤â½ñ¤¯¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊÁêÊý¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¼ÒÄ¹¤À¤±¤ä¤é¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤¿¤ÀÀÕÇ¤Éé¤¦¤Î¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ä¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ÒÄ¹¤ä¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸å¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¤¬¡Ö»ñËÜ¶â¤ÎÏÃ¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹100Ëü¤°¤é¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç½Ð¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ²ñµÄ¤·¤¿»þ¤Ë¡ÊÁêÊý¤«¤é¡Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»ñËÜ¶â¤Î¼ê½Ð¤·¤òÃÍÀÚ¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë71Ëü½Ð¤·¤Æ¡ÊÁêÊý¤¬¡Ë29Ëü¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥®¥ã¥é¤â7¡§3¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¤Ë¤Ü¤·¤¬¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â»ý¤Ä¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¢£¤¤¤ï¤·Ç°´ê¤Î¡È½ñÀÒ²½¡ÉÎ¢¤Ë·àÅª¤ÊÈëÏÃ¤¬¡¡¡ØTHE W¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡ÈÀº¿ÀÎÏ¡É
¡¡¡ØTHE W¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¤¤ï¤·¤ÏÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡ÖKADOKAWA¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤ª¤«¤¿¤Å¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¡ØTHE W¡ÙÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊý¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØTHE W¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤¬Í¥¾¡¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£ÊüÁ÷¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÊÏ¢ºÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¡ËÊ¸ÌÌ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥¡¼²¡¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤â¡Ø¤¼¤ÒÏ¢ºÜ¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1¸ÄÌÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡ØTHE W¡Ù¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ØTHE W¡Ù¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»ä¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´Á³¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬ÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê³ëÆ£¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢ºÜÃæ¤«¤éÆ±¤¸»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤È¤«¡¢²ñ¼Ò¤ò´èÄ¥¤ë¤¾¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤È¤«¤Ë¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ¤Ë¤â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÓ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÄ«°æ¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ç¡Ä¡£¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥á¸µ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡ØTHE W¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Êâ1Êâ¡¢¤Ê¤ó¤«Ãå¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Í¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1044ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Õ¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡Ë¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¡Ë¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡Ê7Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¤â¤á¤ó¤È¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥ä¥á¥Ô¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡£5ÁÈ¤¬·è¾¡½é¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤¬¹Í¤¨¤ë¡ØTHE W¡Ù¤ÎÀï¤¤Êý¤È¤Ï¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½à·è¾¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÁØ¤È·è¾¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÁØ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØTHE W¡Ù¤¬°ìÈÖ°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½à·è¾¡¤Ç¥¦¥±¤Ê¤¤¤È·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¦¥±¤¿¥Í¥¿¤¬·è¾¡¤ÇÉ¬¤º¤ä¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤·¡£Ì¡ºÍ¤À¤±¡¢¥³¥ó¥È¤À¤±¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÂçÂÎÆÉ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤¬¥³¥ó¥È¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Ì¡ºÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ä¤È¤«¡£ºÇ¸å¤Î¡Ø¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò1Ç¯´Öºî¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤Âç²ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØTHE W¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤·¤Ï¡ÖÀº¿ÀÎÏ¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥¢¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·è¾¡¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢³Ú²°¤Ç¡Ø¤Õ¤¥¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃË¤Î´À¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤Î´À¤â¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àï¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿½÷¤Î°¥½¥¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¹¤´¤¯Àº¿ÀÎÏ¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ1Àï1ÀïÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¢£NSC¤ÇºÃÀÞ¤·¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ò°ìÅÙ¤ä¤á¤¿¡×¡¡°ìÇ°È¯µ¯¤Ç·è°Õ¤ÎÇ¯¤Ë¡ØTHE W¡Ù½é·è¾¡
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë°ìËë¤â¡£¤¤¤ï¤·¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤¬2013Ç¯¡£²æ¡¹¤ÏµÈËÜ¤ÎÍÜÀ®½êNSC½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤Þ¤ì¤ÊÍ³Íè¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¯¥é¥¹¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë1·³¤È¤«¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ØÍÛ¥¥ã¡Ù¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍÛ¥¥ã¤ÎÃË»Ò¤È¤«¤¬Ê¸²½º×¤ÇÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤ª¤â¤í¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥Þ¥ó¥¶¥¤¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ËÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤µ¤ó¤¬¡ÊÅö»þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÁêÊý¤È¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¡¢³Ø¹»¤À¤±¤ÇÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢NSC¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡NSC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£NSC¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¤Ë½Ð²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤ê¤ä¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¤È¤«¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËËºî¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£Áá¤á¤ËºÃÀÞ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò°ìÅÙ¡¢4Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤ï¤·¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¤Ë¤Ü¤·¤¬¡ËNSC¤ÎÆþ³Ø¶â¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»ä¤È»ä¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÇÂß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤òËè·î3000±ß¤º¤ÄÊÖ¤·¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£µÊÃãÅ¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Âå¤Ï¡¢»ä¤¬»ý¤Ä¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤À¤±¤Ï¡¢µÇ°¼õ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤âËèÇ¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼Ò²ñ¿Í¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î»þ´Ö¤¬Ë»¤·¤¤¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤Á´Á³¤Ç¤¤Ò¤ó¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î3·î¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤1ËÜ¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ØTHE W¡Ù¤Î·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Ä´»Ò¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¾åµþ¤·2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡ØTHE W¡ÙÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿2¿Í¡£²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤À2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê°Õ¸«¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡ØÊ¸¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤½ñ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Ï½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È½ñ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤ï¤·¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ä¡Ù¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥Þ¥¸¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯Í¥¾¡¤·¤¿Êý¤â¤¼¤ÒÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡ØÌÓ¡Ù¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯Íî¤Á¤¿¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£È±¤ÎÌÓ¤ÈÀº¿À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡Ê¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ë¡£½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¿´¤âÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¤ò½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿È¤Ê¤ê¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö33ºÐ¤ä¡ª¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢12¡Á13ºÐ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ó¤Í¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¸À¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÓ¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ·ÈÂÓÍÑ¤¯¤·¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥à¥é¥ª¥«¡Ë
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ÆüÍË¿¼Ìë1¡§30¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Ûº£Ç¯¤â¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½¸·ë
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô903ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤Æ¤«¤é1Ç¯¡£º£¤Î¿´¶¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤·¤¬¡ÖÍ¥¾¡Á°¤Ï°ìÀÚ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Í¥¾¡¸å½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÂçÊª¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È3Ç¯¤°¤é¤¤¤Ê¤¤¤È´·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤·¤¤²¦¼Ô¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤·¤Ï¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷²¦¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥¦¥Á¤é¤¬ËÜÅö¤Ë½÷²¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â»öÌ³½ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê½÷²¦¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤é¤Þ¤ÀÉâ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Í¥¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤¦¡È¤´Ë«Èþ¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤ÇÅú¤¨¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÊÌ¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö¡ØËþÅ·¡ùÀÄ¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº£¶âÄ®¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¿©¤Ù¤µ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥í¥±¤·¤Æ¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì½÷²¦¤Î»Å»ö¤ä¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡Ö¡ØÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥â¡¼¥¯¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àª¤¤¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ´¶20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö·Ý¿Í¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤«¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ë¤Þ¤ó¤Þ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢µÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒA-dashi¡Ê¤¨¤§¤À¤·¡Ë¡Ù¤Î»ñËÜ¶â¡£¤Ë¤Ü¤·¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤ï¤·¤¬¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼»þÂå¤«¤é2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤Ü»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥¿¤â½ñ¤¯¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊÁêÊý¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¼ÒÄ¹¤À¤±¤ä¤é¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤¿¤ÀÀÕÇ¤Éé¤¦¤Î¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ä¤é¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼ÒÄ¹¤ä¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸å¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¤¬¡Ö»ñËÜ¶â¤ÎÏÃ¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹100Ëü¤°¤é¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÈ¾Ê¬¤º¤Ä¤°¤é¤¤¤Ç½Ð¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ²ñµÄ¤·¤¿»þ¤Ë¡ÊÁêÊý¤«¤é¡Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»ñËÜ¶â¤Î¼ê½Ð¤·¤òÃÍÀÚ¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë71Ëü½Ð¤·¤Æ¡ÊÁêÊý¤¬¡Ë29Ëü¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥®¥ã¥é¤â7¡§3¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¤Ë¤Ü¤·¤¬¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¶õµ¤¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â»ý¤Ä¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¢£¤¤¤ï¤·Ç°´ê¤Î¡È½ñÀÒ²½¡ÉÎ¢¤Ë·àÅª¤ÊÈëÏÃ¤¬¡¡¡ØTHE W¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡ÈÀº¿ÀÎÏ¡É
¡¡¡ØTHE W¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¤¤ï¤·¤ÏÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡ÖKADOKAWA¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤ª¤«¤¿¤Å¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¡ØTHE W¡ÙÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊý¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØTHE W¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤¬Í¥¾¡¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡£ÊüÁ÷¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÊÏ¢ºÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¡ËÊ¸ÌÌ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥¡¼²¡¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤â¡Ø¤¼¤ÒÏ¢ºÜ¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1¸ÄÌÜ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡ØTHE W¡Ù¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡ØTHE W¡Ù¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬¤Ò¤é¤Ò¤é¤ÈÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»ä¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´Á³¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬ÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê³ëÆ£¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢ºÜÃæ¤«¤éÆ±¤¸»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤È¤«¡¢²ñ¼Ò¤ò´èÄ¥¤ë¤¾¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤È¤«¤Ë¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜ¤Ë¤â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÓ¤¬¤Ê¤ó¤ÈÄ«°æ¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¤Ç¡Ä¡£¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥á¸µ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡ØTHE W¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Êâ1Êâ¡¢¤Ê¤ó¤«Ãå¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Í¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1044ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Õ¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡Ë¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡Ê2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¡Ë¡¢ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ä¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¡Ê7Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¤â¤á¤ó¤È¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡¢¥ä¥á¥Ô¡Ê½é¿Ê½Ð¡Ë¡£5ÁÈ¤¬·è¾¡½é¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¤¬¹Í¤¨¤ë¡ØTHE W¡Ù¤ÎÀï¤¤Êý¤È¤Ï¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö½à·è¾¡¤È·è¾¡¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½à·è¾¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÁØ¤È·è¾¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÁØ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØTHE W¡Ù¤¬°ìÈÖ°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½à·è¾¡¤Ç¥¦¥±¤Ê¤¤¤È·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¦¥±¤¿¥Í¥¿¤¬·è¾¡¤ÇÉ¬¤º¤ä¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤·¡£Ì¡ºÍ¤À¤±¡¢¥³¥ó¥È¤À¤±¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÂçÂÎÆÉ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤¬¥³¥ó¥È¤ÇÇúÈ¯¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Ì¡ºÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ä¤È¤«¡£ºÇ¸å¤Î¡Ø¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò1Ç¯´Öºî¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¤Âç²ñ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØTHE W¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤·¤Ï¡ÖÀº¿ÀÎÏ¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥¢¥Ä¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·è¾¡¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢³Ú²°¤Ç¡Ø¤Õ¤¥¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃË¤Î´À¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤Î´À¤â¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àï¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿½÷¤Î°¥½¥¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¹¤´¤¯Àº¿ÀÎÏ¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ1Àï1ÀïÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¢£NSC¤ÇºÃÀÞ¤·¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ò°ìÅÙ¤ä¤á¤¿¡×¡¡°ìÇ°È¯µ¯¤Ç·è°Õ¤ÎÇ¯¤Ë¡ØTHE W¡Ù½é·è¾¡
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë°ìËë¤â¡£¤¤¤ï¤·¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤¬2013Ç¯¡£²æ¡¹¤ÏµÈËÜ¤ÎÍÜÀ®½êNSC½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤ò¤·»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤Þ¤ì¤ÊÍ³Íè¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¯¥é¥¹¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë1·³¤È¤«¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ØÍÛ¥¥ã¡Ù¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍÛ¥¥ã¤ÎÃË»Ò¤È¤«¤¬Ê¸²½º×¤ÇÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¦¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤ª¤â¤í¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê½Ð¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥Þ¥ó¥¶¥¤¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ËÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤µ¤ó¤¬¡ÊÅö»þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÁêÊý¤È¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¡¢³Ø¹»¤À¤±¤ÇÄ´»Ò¾è¤Ã¤Æ¤ó¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢NSC¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡NSC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£NSC¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¤Ë½Ð²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤ê¤ä¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¤È¤«¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËËºî¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£Áá¤á¤ËºÃÀÞ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò°ìÅÙ¡¢4Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤ï¤·¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¤Ë¤Ü¤·¤¬¡ËNSC¤ÎÆþ³Ø¶â¤Î¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»ä¤È»ä¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÇÂß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤òËè·î3000±ß¤º¤ÄÊÖ¤·¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£µÊÃãÅ¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Âå¤Ï¡¢»ä¤¬»ý¤Ä¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤À¤±¤Ï¡¢µÇ°¼õ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤âËèÇ¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¼Ò²ñ¿Í¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î»þ´Ö¤¬Ë»¤·¤¤¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤Á´Á³¤Ç¤¤Ò¤ó¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î3·î¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤1ËÜ¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ØTHE W¡Ù¤Î·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Ä´»Ò¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¾åµþ¤·2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡ØTHE W¡ÙÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿2¿Í¡£²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤À2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê°Õ¸«¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡ØÊ¸¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤½ñ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤Ï½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È½ñ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤ï¤·¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ä¡Ù¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥Þ¥¸¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯Í¥¾¡¤·¤¿Êý¤â¤¼¤ÒÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡ØÌÓ¡Ù¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯Íî¤Á¤¿¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£È±¤ÎÌÓ¤ÈÀº¿À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡Ê¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ë¡£½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¿´¤âÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¤ò½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿È¤Ê¤ê¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤·¡Ö33ºÐ¤ä¡ª¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢12¡Á13ºÐ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ó¤Í¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×
¡¡¤Ë¤Ü¤·¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¸À¤ª¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÓ¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ·ÈÂÓÍÑ¤¯¤·¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥à¥é¥ª¥«¡Ë
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ÆüÍË¿¼Ìë1¡§30¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£