¡¡·§Ìî¸ÅÆ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»Ô¤ËÌó40Ç¯Á°¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Ç¥Ã¥È¥Þ¡¼¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¡£¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¤ä·§Ìî¿®¶Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤Î¥¬¥¤¥ÉÍÜÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÄÍÅÄÀ²ºÚ¡Ë
¡¡¾®±«¤Î¹ß¤ë9·î²¼½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¥Ç¥Ã¥È¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¹á¹Á¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò°ÆÆâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¡£¡Ö°ì¿À¶µ¤ò¿®¶Ä¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡Ø¤ä¤ª¤è¤í¤º¤Î¿À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏËÝÌõ¤¬Æñ¤·¤¤¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÀâÌÀ¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×
¡¡¥Ç¥Ã¥È¥Þ¡¼¤µ¤ó¤ÎÍèÆü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¹çµ¤Æ»¤À¡£¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿1979Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÊÆÂç»È´Û¿Í¼Á»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀïÁè¤¬µ¯¤¤ì¤ÐÀïÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷´¶¤ÎÃæ¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊ¿ÏÂ¤òË¾¤à¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Í§¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¹çµ¤Æ»¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤µ¤Ð¤¤ä¸ÆµÛ¤Ë¤è¤ëµ»¤ÇÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ºÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤ÉðÆ»¡×¤Ë°ú¤«¤ìÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê½¤¹Ô¤Î¤¿¤á84Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢¹çµ¤Æ»¤Î³«ÁÄ¿¢¼ÇÀ¹Ê¿¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿·µÜ»Ô¤Î¹çµ¤Æ»·§Ìî½Î¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡£Æ±»Ô¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤·¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡·§Ìî¸ÅÆ»¤¬ÄÌ¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é´Ñ¸÷°ÆÆâ¤Î±ÑÊ¸¹»Àµ¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¿È¤â´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·§Ìî¿®¶Ä¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ï¹çµ¤Æ»¤ÎÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤Àº¿À¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¥¬¥¤¥É²ñKodoWalkers¡×¤òÀßÎ©¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò½Å»ë¤·Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Ç»Å¾å¤²¤¿±Ñ¸ì¤Î¥¬¥¤¥É¸þ¤±¥Æ¥¥¹¥È¤òºîÀ®¡£¤½¤ì¤é¤ò»È¤¤¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò±Ñ¸ì¤Ç°ÆÆâ¤Ç¤¤ëÆüËÜ¿Í¥¬¥¤¥É°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï·§Ìî¸ÅÆ»Á´°è¤Î¥¬¥¤¥É¥Æ¥¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¡¡¡Ö·§Ìî¸ÅÆ»¤ÏÀéÇ¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¡¢»²·Ø¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡£Èó¾ï¤Ë±ü¿¼¤¤·§Ìî¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ý¹çµ¤Æ»
¡¡¹çµ¤Æ»¡¡ÏÂ²Î»³¸©À¾¥ÎÃ«Â¼¡Ê¸½¡¦ÅÄÊÕ»Ô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¢¼ÇÀ¹Ê¿¡Ê1883¡Á1969Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜÅÁÅýÉð½Ñ¤ÈÀº¿ÀÅª½¤ÍÜ¤ò½Å¤Í¡¢1920Ç¯Âå¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÉðÆ»¡£1942Ç¯¤Ë¡Ö¹çµ¤Æ»¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£ÉðÆ»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡ÇÔ¤ò¶¥¤ï¤º»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹çÍýÅª¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¸ÆµÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤ËÀ©¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ìó140¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£