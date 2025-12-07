ÈïÇú¼Ô¡¢¿¿¼îÏÑ¤Î¼ÂÁê³Ø¤Ö¡¡¡Ö»ö¼ÂÃÎ¤ë¾ì¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¡×
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¶¦Æ±¡ÛÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ¡ÖÄ¹ºê¸©ÈïÇú¼Ô¼êÄ¢Í§¤Î²ñ¡×ÂåÉ½ÃÄ¤Ï6Æü¡¢1941Ç¯¤ËÆüÊÆ³«Àï¤ÎÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¥Ï¥ï¥¤¡¦¿¿¼îÏÑ¤òË¬¤ì¤¿¡£ÆüËÜ·³¤Î´ñ½±¤Î¼ÂÁê¤Ë¿¨¤ì¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎËÜÂ¼¥Á¥è»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¼ã¤¤¿Í¤¬»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¾ì¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎÊ¿ÏÂ¶µ°é³È½¼¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÎ©¸ø±à¶É¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ë¥¬¥¤¥É¤µ¤ì¡¢·âÄÀ¤µ¤ì¤¿Àï´Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥ê¥¾¥ÊµÇ°´Û¤äÎ¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¹¶·â¤Î·Ð°Þ¤äÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤ò³Ø¤Ó¡¢Àï»à¼Ô¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ë¤µ¤ó¤ÏË¬Ìä¤ò´¿·Þ¡£¼èºà¤Ë¡ÖÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¤¬µÞÂ®¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢ÂÎ¸³¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£