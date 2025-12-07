¤É¤Î½©ÅÄ¸¤¤¬°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡©¡¡150É¤¡¢Ê¡²¬¤ÇÉÊÉ¾²ñ
¡¡½©ÅÄ¸¤ÊÝÂ¸²ñ¡Ê½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¡Ë¤Ï7Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤ÎÌîµå¾ì¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÌó150É¤¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÍÆ»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¿³ºº¤¹¤ëÉÊÉ¾²ñ¡ÖËÜÉôÅ¸¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£Ç¯2²óºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç152²óÌÜ¡£ºÇ¹â¾Þ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤Ï¹áÀî¸©¤ÎÍº¤ÎÀ®¸¤¤Ë¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¾Þ¤Ïºë¶Ì¸©¤ÎÍº¤ÎÀ®¸¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦¤é¤·¤µ¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î50Âå½÷À¤Ï¡Ö¤É¤Î¸¤¤â¤ê¤ê¤·¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¸¤¤Ï1931Ç¯¤Ë¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¦½ÂÃ«±ØÁ°¤ËÁü¤Î¤¢¤ëÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤Ï½©ÅÄ¸¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£