¡Ö´ê¤¦¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤À¤±¡×¡Ä¥¥ê¥¹¥ÈÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¡¦¥Ù¥Ä¥ì¥Ø¥à¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò£³Ç¯¤Ö¤ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¡Ú¥Ù¥Ä¥ì¥Ø¥à¡Ê¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¡Ë¡áÊ¡ÅçÍøÇ·¡Û¥¥ê¥¹¥ÈÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î¥Ù¥Ä¥ì¥Ø¥à¤Ç£¶ÆüÌë¡¢À»ÃÂ¶µ²ñÁ°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî£²Ç¯¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÂ³¤¤¤¿ÀïÆ®¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤é¤¬¸÷¤êµ±¤¯¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡¹â¤µ£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¸á¸å£¸»þ¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿®ÅÌ¤é¿ôÀé¿Í¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£À»ÃÂ¶µ²ñÁ°¤Ç£µ£°Ç¯´Ö¡¢ÅÚ»ºÅ¹¤ò±Ä¤à¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¿¥Ð¥·¤µ¤ó¡Ê£¸£¸¡Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤¬Íè¤ì¤Ð¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´ê¤¦¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤À¤±¤À¡×¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¥¶¤Ç¤Ï£±£°·î¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¸å¤âÀïÆ®¤¬»¶È¯Åª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ä¥ì¥Ø¥à¤Î³¹¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â²ÚÎï¤ÊÁõ¾þ¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Ê¤É¤«¤é¤Î½äÎé¼Ô¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
