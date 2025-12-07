»³¸ý¤Î¹ÈÏ°Ï¥¬¥¹Ï³¤ì¡ÖÉüµì¡×¡¡¶¡µëÁ´ÌÌºÆ³«¤Ø
¡¡»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¬¥¹Ï³¤ì¤Ç¡¢»³¸ý¹çÆ±¥¬¥¹¤Ï7Æü¡¢Æó¼¡ºÒ³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¶¡µë¤ò»ß¤á¤¿»ÔÆâ1Ëü2494·ï¤ÎÁ´¤Æ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÉÔºß¤Î¤¿¤áºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤Ê¤É1938·ï¤ò½ü¤¶¡µë¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï°ìÅÙË¬Ìä¤·¤¿¾ì½ê¤ÏÉÔºß¤Ç¤â¡ÖÉüµì¤·¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤ÈÀâÌÀ¡£ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ïº£¸åÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¤Ç³«Àò¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¬¥¹Ï³¤ì¤Ï4ÆüÄ«¤ËÈ¯À¸¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤íÉÕ¶á¤Ê¤É¤Î²ÐºÒ¤¬23·ï¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£4ÆüÌë¤«¤é½»Âð¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ò¸ÄÊÌ¤ËË¬Ìä¤·¡¢ÊÝ°ÂÅÀ¸¡¤È³«Àòºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£7Æü¤Þ¤Ç¤ËÉüµìºî¶È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£