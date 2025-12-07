º£¹¾ÉÒ¹¸»á¡¡³ÚÅ·´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¡¢¸µ´ÆÆÄ¡¦Ê¿ÀÐÍÎ²ð»á¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡¤È¤â¤ËPL³Ø±àOB¤Ç¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¡Ê45¡Ë¤Èº£¹¾ÉÒ¹¸»á¡Ê42¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤Ç³ÚÅ·´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÌ¾¡ªÌÂ¡©¥³¥ó¥Ó¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Éå¤ì±ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£¹¾»á¤Ï¡¢³ÚÅ·´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤ËÊ¿ÀÐ»á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÏÆâÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¸ø¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Î¤³¤È¡£Ê¿ÀÐ»á¤«¤éº£¹¾»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤®Ê¬¤±¤Æ¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¾Â°¤ÎÀèÇÚ¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢¤Þ¤ÀÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤áÂÐ±þ¤òÈò¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ëº£¹¾»á¤«¤éÊ¿ÀÐ»á¤ËÅÅÏÃ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÂçÊÑ¤ä¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥ó¡ª¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Þ¤ÀËÍ²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î°ì¸À¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº£¹¾»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º£¹¾´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë³ÚÅ·¤Ï³«ËëÀï¤ÇÊ¿ÀÐ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¤¤¤ëÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¡£»î¹çÁ°¤Ë2¿Í¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿ÀÐ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¢º£¹¾»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡ÖËþÌÌ¾Ð¤ß¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº£¹¾»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤Ã¤Æ¤â²¿¤·¤Æ¤â¥Û¥Æ¥ë¤â°ìÈÖ¤¤¤¤Éô²°¡£¥Á¡¼¥à¤ÈÊÌ¤Ç´ÆÆÄ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÀÐ»á¤¬¤³¤Î»þ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë½Å¤Í¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£¹¾»á¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤Ã¤«¤¤¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¸À¤¦¤Æ¤ß¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¹¾´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤º¡Ä¡£
¡¡Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤À¤±³«ËëÀï¤Î»þ¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤Í¡¢´ÆÆÄ³Ú¤·¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¿º£¹¾¤Î´é¤¬¤Í¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ç¸«¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é·ë²ÌÅª¤ËËÍ¤ÈÆ±¤¸¤Ç1Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¤¢¤Î°ì¸À¡ÊÂçÊÑ¤ä¤¾¡Ë¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Èº£¹¾»á¡£Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤ä¤í¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
