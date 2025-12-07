¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÀéÍÕÉ´²»¡¡°ìÌëÌÀ¤±¼èºà¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¡Ö²ù¤·¤µ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´Å¤¨¡×¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²ù¤·¤µ¶»¤ËÁ´ÆüËÜ¤Ø¡ÖÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤¬°ìÌëÌÀ¤±¤¿7Æü¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î77.27ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¤·¤«¤·ºÇ½ª³êÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï½øÈ×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡£½ç°Ì¤ò5°Ì¤ËÍî¤È¤·¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏºòÆü¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤æ¤Ã¤¯¤ê¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²ù¤·¤µ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´Å¤¨¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¤«¤â³¸¤ò¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»þÀÞÀ¼¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü°ìÆü¤Ç´¶¾ð¤À¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾ô²½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¶¯¤¤¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢ÎÞ¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¼ê¤Ç¿¡¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¼å¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤³¤ò¾¯¤·¶¯¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«³Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º£²ó°ìÈÖ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦É½¸½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼å¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²ù¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÎÞÀ¼¤Ê¤¬¤é·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿ÀéÍÕÁª¼ê¡£19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å¤í¤ò°ìÅÙ¤â¿¶¤êÊÖ¤é¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«³Ð¤¢¤ë±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡£