µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢Ç°´ê¤ÎË©ÍéÎ´ÂÀ»áºîÉÊ¼ç±é¤â¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×
½÷Í¥µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎPARCO·à¾ì¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¸ø³«Á°µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸½ºß¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î²áµî¤È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤äSNS»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤Î¸÷¤È°Ç¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¡£ºî¡¦±é½Ð¤ÏË©ÍéÎµÂÀ»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ö11·î1Æü¤Ë·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1¥«·î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½éÆü¤Î¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ç°´ê¤ÎË©ÍéºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½ý¤Ä¤¯ºîÉÊ¤À¤±¤É¡¢Ë©Íé¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÁ÷¤ê½Ð¤¹ºîÉÊ¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡¡¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈË©Íé»á¤ò¾Î¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÉÕ¤±¤ÎÆü¡¹¡£¡ÖËèÆü·Î¸ÅÁ°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÉô³è´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
3Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÉñÂæ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï1·î½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÌµ»öÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÎÉ¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷»Ò7¿ÍÃË»Ò1¿Í¤Î8¿Í¤Ç¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬Å¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµß¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀï¤¦»Ñ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢Æ±½ê¤Ç28Æü¤Þ¤Ç¸ø±é¡£¤½¤Î¸å¡¢26Ç¯1·î9Æü¤«¤éÂçºå¸ø±é¡¢Æ±16Æü¤«¤éÊ¡²¬¸ø±é¡¢Æ±24Æü¤«¤éÄ¹Ìî¸ø±é¡¢29Æü¤«¤é°¦ÃÎ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£