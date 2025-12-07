¡ÚÃæÆü¡ÛÏÂÅÄ¡¢¿¹Ìî¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤º¡Ä¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¡È3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¡É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤
¡¡ÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤Ïº£µ¨¡¢¸Î¾ã¤Ç1¥ö·î°Ê¾åÎ¥Ã¦¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.195¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢5·î6Æü¤Ë¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£6·î19Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±·î¤Ï1ËÜÎÝÂÇ¡£6·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¶Ï¤«¤Ë3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤ËÆþ¤ë¤ÈËÜÎÝÂÇÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤ë¡£8Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢9Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤é3¥é¥ó¡£Æ±·î31Æü¤Ë¤âºÆ¤Ó¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤é2¥é¥ó¤È¡¢7·î¤ÏÂÇÎ¨.336¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¯¡£
¡¡8·î¤Ï4ËÜÎÝÂÇ¡¢9·î¤â7ËÜÎÝÂÇ¡£9·î30Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê05¡Á08Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤ÏÊ¡Î±¹§²ð»á¡Ê03Ç¯¡Á06Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡09Ç¯ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï09Ç¯¡¢10Ç¯2Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢11Ç¯¤Ï16ËÜÎÝÂÇ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ê¤é¤º¡£²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿ÏÂÅÄ°ì¹À¤È¿¹Ìî¾É§¤â09Ç¯¤È10Ç¯¤Ë20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤¬11Ç¯¤Ï12ËÜÎÝÂÇ¡¢¿¹Ìî¤¬11Ç¯¤Ï10ËÜÎÝÂÇ¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¡¢ÏÂÅÄ¡¢¿¹Ìî¤Î3¿Í¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¡È2011Ç¯¡É¤Ë20ËÜÎÝÂÇ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢µå¾ì¤¬¾¯¤·¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÙÀî¤Ï4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¢§ ºÙÀî¤ÎÃæÆü°ÜÀÒ¸å¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô
23Ç¯¡§24ËÜ
24Ç¯¡§23ËÜ
25Ç¯¡§20ËÜ
¢§ÏÂÅÄ°ì¹À¡¢¿¹Ìî¾É§¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Î09Ç¯¡Á11Ç¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô
ÏÂÅÄ°ì¹À
09Ç¯¡§29ËÜ
10Ç¯¡§37ËÜ
11Ç¯¡§12ËÜ
¿¹Ìî¾É§
09Ç¯¡§23ËÜ
10Ç¯¡§22ËÜ
11Ç¯¡§10ËÜ
¥Ö¥é¥ó¥³
09Ç¯¡§39ËÜ
10Ç¯¡§32ËÜ
11Ç¯¡§16ËÜ