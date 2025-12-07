ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ê¼Ì¿¿¡áGettyImages¡Ë

¡¡ÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤Ïº£µ¨¡¢¸Î¾ã¤Ç1¥ö·î°Ê¾åÎ¥Ã¦¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡º£µ¨¤Ï4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.195¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢5·î6Æü¤Ë¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£6·î19Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±·î¤Ï1ËÜÎÝÂÇ¡£6·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¶Ï¤«¤Ë3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤·¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡7·î¤ËÆþ¤ë¤ÈËÜÎÝÂÇÎÌ»ºÂÎÀ©¤ËÆþ¤ë¡£8Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤È¡¢9Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤é3¥é¥ó¡£Æ±·î31Æü¤Ë¤âºÆ¤Ó¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤é2¥é¥ó¤È¡¢7·î¤ÏÂÇÎ¨.336¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¯¡£

¡¡8·î¤Ï4ËÜÎÝÂÇ¡¢9·î¤â7ËÜÎÝÂÇ¡£9·î30Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÃæÆü¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¡Ê05¡Á08Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤ÏÊ¡Î±¹§²ð»á¡Ê03Ç¯¡Á06Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡09Ç¯ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï09Ç¯¡¢10Ç¯2Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢11Ç¯¤Ï16ËÜÎÝÂÇ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ê¤é¤º¡£²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿ÏÂÅÄ°ì¹À¤È¿¹Ìî¾­É§¤â09Ç¯¤È10Ç¯¤Ë20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤¬11Ç¯¤Ï12ËÜÎÝÂÇ¡¢¿¹Ìî¤¬11Ç¯¤Ï10ËÜÎÝÂÇ¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¡¢ÏÂÅÄ¡¢¿¹Ìî¤Î3¿Í¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¡È2011Ç¯¡É¤Ë20ËÜÎÝÂÇ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Íèµ¨¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢µå¾ì¤¬¾¯¤·¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÙÀî¤Ï4Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£

¢§ ºÙÀî¤ÎÃæÆü°ÜÀÒ¸å¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô

23Ç¯¡§24ËÜ

24Ç¯¡§23ËÜ

25Ç¯¡§20ËÜ

¢§ÏÂÅÄ°ì¹À¡¢¿¹Ìî¾­É§¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Î09Ç¯¡Á11Ç¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô

ÏÂÅÄ°ì¹À

09Ç¯¡§29ËÜ

10Ç¯¡§37ËÜ

11Ç¯¡§12ËÜ

¿¹Ìî¾­É§

09Ç¯¡§23ËÜ

10Ç¯¡§22ËÜ

11Ç¯¡§10ËÜ

¥Ö¥é¥ó¥³

09Ç¯¡§39ËÜ

10Ç¯¡§32ËÜ

11Ç¯¡§16ËÜ