ºù°æÆüÆà»Ò¡¢·Î¸Å¾ì¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä»ý¤Á¹þ¤ß¶Ú¥È¥ì¡Ä¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¡¦Èþ°Õ¼±¤Î¹â¤µÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2025 ¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡Ù ¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ëµÚ¤Ó³«ËëÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢Èþ°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¾Ú½ñ»ý¤Ã¤¿»Ñ
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Î¸åÇÚ¡¦Çòß·´îÈþ¤ò±é¤¸¤ëºù°æ¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ÏËþ¡¹¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤âË©Íé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ»¤òÅð¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºù°æ¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£º£²ó¤ÎÌòÊÁ¤â¸µ¥Ð¥¹¥±Éô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¤Æ½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢ºù°æ¤Ï¡ÖÅö¤Æ½ñ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£Åö¤Æ½ñ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿ºù°æ¤Ï¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ç¤Ë¿©»ö¤ÇÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò³Ø¤Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤»¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤éÌÈ±ÖÎÏ¤È¤«¿©»ö¤È¤«¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È·Î¸Å¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºù°æ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎµÈ¹â¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºù°æ¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÌòÊÁ¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¡£º£²óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æº£Ç¯¤³¤ì¤Ç5Ï¢¥Á¥ã¥ó¤¯¤é¤¤Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÈ¹â¤Ï¡ÖÉÔ»à¿È¤¸¤ã¤ó¡ªµÕ¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¡£ºù°æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È±ïµ¯¤Ï°¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê½÷»Ò¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÌò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¶âÅÄ³¤¡ÊµÈ¹â¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¡¦»³·Á·½»Ò¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ê¤É¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸½ºß¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î²áµî¤È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤äSNS»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¸÷¤È°Ç¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
