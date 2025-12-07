¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤È·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡Ö¼Â¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2025 ¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡Ù ¥×¥ì¥¹¥³¡¼¥ëµÚ¤Ó³«ËëÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤µ¤È¤¦¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤È·ëº§¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜ»þÀ¸¤ÎºÊ¡¢·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º
Æ±ºî¤Ç³¤¤ò±é¤¸¤ëµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤Ï¡Ö11·î¤Î1Æü¤«¤é·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê1¥ö·î´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À½éÆü¤¬»Ï¤Þ¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢·Î¸Å¾ì¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢°ìÈÖºÇ½é¤ÎËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ËèÆü¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂæËÜ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µÈ¹â¤Ï¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ç¤¤¿¤Ð¤Ã¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈ¿±þ¡£¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¤Ä¤Ä¡ÖÁ´Éô»ä¤¿¤Á¤Ç¤½¤ÎËÜ¤ò±é¤¸¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢¸«¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë©Íé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
·Î¸Å¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈ¹â¤Ï¡ÖËèÆü¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡¢½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤Ï¡Ö°ìÈÖ¹Å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£µÈ¹â¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Á¤«¤Á¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÂÎ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤ë»þ¤Èµ¢¤ë¤È¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âÉô³è´¶¤¬¡Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥é¥à¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢µÈ¹â¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤¢¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£²»³Ú¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ²¿¤è¤ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤È¤¦¤Ï¡Öº£Ç¯¤¬¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¡Ä¼Â¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Çº£Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÍèÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤âÍ³Î¤»Ò¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²ø²æÌµ¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊÁËÜ¤È¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤Ï ËÜÆü¡¢11·î13Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£2¿Í¤Ï2023Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMONSTROUSA¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿2024¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¶âÅÄ³¤¡ÊµÈ¹â¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¡¦»³·Á·½»Ò¡Ê¤µ¤È¤¦¡Ë¤Ê¤É¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¸½ºß¤È¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î²áµî¤È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤äSNS»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¸÷¤È°Ç¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¤òÉÁ¤¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀî±Û¿ð¼ù¤ò±é¤¸¤ë»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢Çòß·´îÈþ¤ò±é¤¸¤ëºù°æÆüÆà»Ò¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
