¥À¡¼¥ÈÄº¾å·èÀï¤ÇÁûÁ³¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡×¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡¡¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤âµ¤¤Å¤¤¤¿2¤Ä¤ÎÏ¢Â³
G1¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î¥À¡¼¥ÈÄº¾å·èÀï¡¢G1¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤¬7Æü¡¢Ãæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ4¡¢Âçµ×ÊÝ¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£¥Ï¥Êº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´6¡¢¹âÌÚ¡Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ÎÆâ¤«¤é¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬Ç÷¤ë¡£ÁÔÀä¤Ê¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ï¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ï¥Êº¹ÆÏ¤«¤º¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï2023Ç¯¤â´Þ¤á¡¢3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºä°æ¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ç2¤Ä¤Î¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¥À¡¼¥ÈÄº¾å·èÀï¡£X¾å¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öºä°æÎÜÀ±3Ç¯Ï¢Â³1Ãå¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤Çºä°æÎÜÀ±¢ª¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ö3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤«¡Ä²ù¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Î3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤âÎ©ÇÉ¤ä¤Ê¡×
¡Ö¤ê¤å¤¦¤»¤¤¤µ¤ó3Ç¯Ï¢Â³¤À¤·¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤â2Ãå3Ï¢Â³¤À¤·¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¡¼¡×
¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ÏÉã¥¥º¥Ê¡¢Êì¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÊÊì¤ÎÉã¥¹¥â¡¼¥¯¥°¥é¥Ã¥±¥ó¡Ë¤Î·ìÅý¡£ÄÌ»»8Àï7¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë