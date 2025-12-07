Amazon¤Î²°ÆâÍÑ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡ÖRing Indoor Cam Plus¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¼ê½ç¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¡ÖRing Indoor Cam Plus¡×¤ÏAmazon¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²°ÆâÍÑ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ²°Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊRing Indoor Cam Plus¤¬GIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°´Ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon.co.jp: ¡ÚNew¡ÛRing Indoor Cam Plus (¥ê¥ó¥° ¥¤¥ó¥É¥¢¥«¥à ¥×¥é¥¹) | ¥ì¥ó¥º¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¹â²è¼Á¡¦¹³Ñ2K¥Ó¥Ç¥ª¤Î²°ÆâÍÑ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é | 4ÇÜ¥º¡¼¥à¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸¡ÃÎÅëºÜ | Ring Home ¥×¥é¥ó30Æü´ÖÌµÎÁÂÎ¸³ÉÕ¤ - ¥Û¥ï¥¤¥È
Ring Indoor Cam Plus¤Î³°´Ñ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§²ÄÇ½¡£º£²ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ring Indoor Cam Plus¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÎRing¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏRing Indoor Cam PlusËÜÂÎ¤ÎÂ¾¤ËÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¢ÅÅ¸»¥³¡¼¥É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ring¥¢¥×¥ê¤ÏiOSÈÇ¤ÈAndroidÈÇ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏiPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢App Store¤ÇRing¥¢¥×¥ê¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëiPhone¤Ç¤Ï²áµî¤ËRing¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±À·¿¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡Ö³«¤¯¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÄÌÃÎ¤Îµö²Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Öµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Ring Indoor Cam Plus¤ò»È¤¦¤Ë¤ÏRing¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï´û¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²áµîµ»ö¤ò»²¹Í¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡ÖÂ³¹Ô¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
2Í×ÁÇÇ§¾ÚÍÑ¤Î¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡Ö¥³¡¼¥É¤òÇ§¾Ú¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¥Ñ¥¹¥¡¼¤ÎºîÀ®¤ò¿ä¾©¤¹¤ë²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁªÂò²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Ring Indoor Cam Plus¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
QR¥³¡¼¥É¤ÏRing Indoor Cam Plus¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ring Indoor Cam Plus¤ò¼ê¸µ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤é¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥«¥á¥é¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Öµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÆâ¤ËQR¥³¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖIndoor Cam Plus¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×²èÌÌ¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¾ì½ê¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¿·¤·¤¤¾ì½ê¤òÄÉ²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¾ì½ê¤òÄÉ²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¼«Âð¡×¤«¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½»½êÆþÎÏ²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¸µ¤ËÀßÄê¤¹¤ëÊý¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
°ÌÃÖ¾ðÊó»ÈÍÑµö²Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑÃæ¤Ïµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¤³¤Î½»½ê¤ò»ÈÍÑ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¾ì½ê¤ËÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ö¾ì½ê¤òÊÝÂ¸¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÄÉ²Ã¤·¤¿¾ì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤ë²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¹¥¤ß¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Ring Indoor Cam Plus¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤¬¡Ö²È¤ÎÃæ¡×¤«¡Ö¥¬¥é¥¹±Û¤·¡×¤«¤òÁªÂò¡£
¥ì¥ó¥º¥«¥Ð¡¼¤ÎÍÌµ¤ò»ØÄê¡£º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥º¥«¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¤ÈRing Indoor Cam Plus¤ÎÅÅ¸»¤òON¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ring Indoor Cam Plus¤òÅÅ¸»¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¿ôÉÃ¸å¤ËÅÅ»Ò²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¡ÖINDOOR CAM¤¬¥ª¥ó¤Ç¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¼¡¤Ë¡¢Wi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÜÂ³ÀßÄê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Wi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¼ê¸µ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖOK¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Bluetooth¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡º÷¤Îµö²Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Öµö²Ä¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÀÜÂ³¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éÀÜÂ³¤·¤¿¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁªÂò¡£
Wi-Fi¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÀÜÂ³¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
10ÉÃÄøÂÔ¤Ä¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Alexa¤Ê¤É¤ÎÄÉ²ÃÀßÄê¤ò¹Ô¤¦²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÀßÄê¤Ï¸å¤«¤é¤Ç¤â¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Ring Indoor Cam Plus¤ÏAlexa¤Ç²»À¼Áàºî²ÄÇ½¡£º£²ó¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾·ÂÔ¤â²ÄÇ½¡£¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤â³ÎÇ§²ÄÇ½¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸¡ÃÎ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Ring Indoor Cam Plus¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö´°Î»¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ÏÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢Ring¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤ËRing Indoor Cam Plus¤Î±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ÏºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½»þÅÀ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò³«»Ï¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²óÀßÃÖ¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ï3ÉÃÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²£¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¤ÈÂç²èÌÌ¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½é´ü¾õÂÖ¤Ç¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÆâ¤Ç²¿¤«¤¬Æ°¤¯¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
Ring Indoor Cam Plus¤Î²»À¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Þ¥¹¥¯µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥ì¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¤Ä¤Å¤¯¡ä