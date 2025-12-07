¾º³Ê°ï¤ÎÂçµÜDF»Ô¸¶¡Ö¤Þ¤ÀJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡¡ÂçµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¿´¶ÅÇÏª¡Ö²¿¤«¤·¤é¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡×
ÂçµÜ¤Ï3-0¤«¤éÀéÍÕ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÂ«¤Í¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç°Õ»×Åý°ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥¹¥ë¥ê¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ë2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿ÂçµÜ¤Ï¡¢¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤â¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤ò2Ï¢ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¡Ø2Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¹Ô¤±¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤ËÌ¿½¦¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Ô¸¶¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢»Ä¤ê»þ´Ö42Ê¬¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤ËMF¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»õ»ß¤á¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£16Ê¬´Ö¤Ç·×4¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤¬Êø²õ¤·¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤ÇJ2Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3-0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡Ö¡ÊËý¿´¤Ï¡ËÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¼ð¤é¤»¤¿»Ô¸¶¤Ï1¼ºÅÀÌÜ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¼ºÅÀÌÜ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥¤¥ä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸òÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤È³°¤Î°Õ»×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¡£ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼êÁØ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸ü¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤È¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤ò»ý¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸òÂå¤·¤ÆÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¼ê¸òÂå¤ò´Þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÎ®¤ì¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ÂçµÜ¤ÎÁª¼êÃ£¤Ï±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ô¸¶¤Ï¸À¤¤¡¢¡Ö¤±¤ì¤É¤âÀéÍÕ¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦»þ¤ËÃ¯¤«°ì¿ÍÂÇ³«¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤«¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡¢º£¸å¡¢¾å¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¸òÂå¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë·ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢J1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡1-3¤È¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢»Ô¸¶¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦1ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¡Ê»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¼é¤ê¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ú¤¤¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Î°Õ»×Åý°ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´Þ¤á¤¿ÀéÍÕ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤·¤é¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤ÀJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡¤Î¾º³Ê¤¬¤«¤«¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÎÏ¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¤âÂ¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿»Ô¸¶¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¸å¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤Þ¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ÏÅÝ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º¸ÏÓ¤Ë¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¡Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤é¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀäÂÐµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÎÂçµÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡Öº£Æü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤È¤ª¤·¤Æ¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤ÈÆ±¤¸¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËJ1¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÊÀè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡ËÍè¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤·¡¢°ì¿Í¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤ÇÔÀï¤ò¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë