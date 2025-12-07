広瀬すず「最近のお気に入り」 フードをかぶったお茶目ショットが「ばぶすぎる」
女優の広瀬すずが4日までにインスタグラムを更新。お気に入りのパーカーを着たオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】お気に入りのパーカーを着て笑顔
広瀬が「かわいいパーカー。最近のオキニ」と投稿したのはルイ・ヴィトンのスウェットパーカーを着たソロショット。複数公開されている写真には、パーカーを着た彼女の横顔や頭にフードを被った姿、照れ笑いを浮かべる様子なども収められている。
彼女のお茶目な一面が垣間見られるオフショットに、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「天使すぎるよー」「ばぶすぎる」などの声が集まっている。
■広瀬すず（ひろせ すず）
1998年6月19日生まれ。静岡県出身。2012年、ファッション誌『Seventeen』の専属モデルオーディションでグランプリを受賞し、同誌の専属モデルとして芸能界デビュー。2015年に放送のドラマ『学校のカイダン』（日本テレビ系）で連続テレビドラマ初主演を果たすと、以降は映画『海街diary』、『ちはやふる』、テレビドラマ『anone』（日本テレビ系）、連続テレビ小説『なつぞら』（NHK総合）などの話題作に出演。2026年には主演映画『汝、星のごとく』が公開予定。
引用：「広瀬すず」インスタグラム（＠suzu.hirose.official）
