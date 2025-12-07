¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í½÷»ÒÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¥É¥é¥à´Ì¤´¤È¡È¤°¤·¤ã¤Ã¡ÉÍÆ¼Ï¥Ê¥·¤Î¶¯Îõ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ËÌåÀä¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÌöÆ°¡£ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤·¤Î¾×·âµ»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤âºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤ò¥É¥é¥à´Ì¤´¤È¡È¤°¤·¤ã¤Ã¡É¶¯Îõ¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWE¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¡¢¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæÈ×¡¢¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤Î¥¤¥èÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¡É¡ÊÅ´À½¤Î¥É¥é¥à´Ì¡Ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ÇÂç¤Î»ú¾õÂÖ¤Î¥«¥¤¥ê¤ò¡¢¥¤¥è¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬»ý¤Á¾å¤²¡¢¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¤Ë²¡¤·¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ø¥¤¥è¤¬¥í¡¼¥×¤Ç½õÁö¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÀª¤¤¤è¤¯¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¦¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¤¬¤°¤·¤ã¤Ã¤È±ú¤à¤Û¤É¤Î¾×·â¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤¿¥«¥¤¥ê¤â»×¤ï¤ºÌåÀä¾õÂÖ¤Ë¡£
¡¡¾×·â¥·¡¼¥ó¤ÏWWE¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¹¶·â¤À¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤¬»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¥¤¥è¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼3¿Í¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿5ÂÐ5¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¡È½÷»Ò¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡É¤Ï¡¢¥¤¥è¤¬¶âÌÖ¤Î¾å¤«¤é¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¤òÈï¤ê¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë¾×·âµ»¤òº£Ç¯¤â·è¤á¤ë¤Ê¤É°µÅÝ¤·¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹·³¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
