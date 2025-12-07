¡Ö¤Þ¤ÀJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×4¼ºÅÀ¤Ç¾º³ÊÆ¨¤·¤¿ÂçµÜ¡¦»Ô¸¶Íù²»¤¬¸«¤»¤¿³Ð¸ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÀäÂÐµã¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î½à·è¾¡¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë4¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¡¢J1¾º³Ê¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ù¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·Î×¤ó¤ÀºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£J3¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆJ2¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼ºÂ®µ¤Ì£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤òµÞî±¾·¤Ø¤¤¡£»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¸òÂå¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡²¼Ñî¾å¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éÌöÆ°¤·3¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¡¢71Ê¬¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿DF»Ô¸¶Íù²»¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ1¼ºÅÀÌÜ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤«¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´Þ¤á¤ÆÊ·°Ïµ¤¤â·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸òÂå¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¤Þ¡¢Ãæ¤È³°¤Î°Õ»×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÁØ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¸ü¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤Èº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸òÂåÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¡¢2¼ºÅÀÌÜ¤ÏÂ¤¬Ú»¤Ã¤¿¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö1²ó¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë°®¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀéÍÕ¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ºÅÀ¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÄÄ¾¶á2»î¹ç¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¯¤«1¿Í¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£¸å¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·ä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢J1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë»Ô¸¶¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤ÏËÜÅö¤ËJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤·¡¢J1¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÉé¤±¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¤ÎÊý¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤À¤È¤·¡¢¡ÖËÜÅö1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢²Æ¤ÏÆÃ¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¼«Ê¬¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤ÆÀ¹¤êÊÖ¤»¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤È1ÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤ÀJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êJ1¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾º³Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï3¡¼0¤«¤é¤Î4¼ºÅÀ¤Ï´®¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¶ì¤·¤¤Ãæ¤ÇµÜ¤µ¤ó¡ÊµÜÂô´ÆÆÄ¡Ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢3¡Ý0¤«¤é4¡¼3¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁÁª¼ê¤ÎÌäÂê¡£ÀÕÇ¤¤Ï²¶¤¬¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯´ÆÆÄ¤¬¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤ÏÁª¼ê¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¿¤À¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£º£Æü¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤ÈÆ±¤¸¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËJ1¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤ÏÅÝ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º¸ÏÓ¤Ë¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¡Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ëµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢20ºÐ¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÅØ¤á¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤«¤ë»î¹ç¤â¤³¤ì¤«¤éÍè¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤Þ¤È¤á¾å¤²¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£1¿Í¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ûÌî¹ä»Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
