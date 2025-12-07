¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Î°Ì´¡ÄJ1¾º³ÊÆ¨¤·¤¿ÂçµÜ¡¦µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤Ø¡Öº£Æü¤ÎÁ°È¾¤«¤éÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î½à·è¾¡¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë4¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¡¢J1¾º³Ê¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ù¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·Î×¤ó¤ÀºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£J3¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆJ2¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½øÈ×²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤ë¤âÃæÈ×¤Ç¼ºÂ®¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤òµÞî±¾·¤Ø¤¤¡£»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¸òÂå¤ÏÀ®¸ù¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6°Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡²¼Ñî¾å¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éÌöÆ°¤·3¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¡¢71Ê¬¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜÂô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤·¤è¤¦¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤òÀÚ¤ë¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎºÓÇÛ¤ò´Þ¤á¤ÆÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÁê¼ê¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡µÜÂô´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤ÏÌµÇÔ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçµÜ¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤â·âÇË¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè37Àá¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹Àï¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤ÆµÜÂôÂÎÀ©½é¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÀá¤ÏJ2»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë¤âµÕÅ¾Éé¤±¡£ÀéÍÕÀï¤ò´Þ¤á¤Æ3»î¹çÏ¢Â³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿71Ê¬¤ËÂç¤¤¯Î®¤ì¤¬ÊÑ²½¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ÏÏÂÅÄÂóÌé¤ÈÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷¤â¹¶·â¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤ÈÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È´Þ¤á¤Æ¡¢ºòÆü¤Î¼¯Åç¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤Ç¼í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬¼ê¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢½àÈ÷¤·¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï90¡Ü¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡£¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡¢Î®¤ì¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÈÂç»ö¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¸¶Íý¸¶Â§¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈµÜÂô´ÆÆÄ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖJ1¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î®¤ì¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢º£Æü¤ÎÁ°È¾¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÀ®½Ï¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Êý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
