²£ÉÍFM¡¢DF´ØÉÙ´ÓÂÀ¤¬¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤ÇÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¡ª¡¡¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡Ä¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï7Æü¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤ÎDF´ØÉÙ´ÓÂÀÁª¼ê¤¬¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ØÉÙ¤Ï2005Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß20ºÐ¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ëU¡Ý18¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏU¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢2028¥·¡¼¥º¥ó¤Î²£ÉÍFM²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ØÉÙ¤ÏJFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¡¢°ìÂÁá¤¯²£ÉÍFM¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29ÀáÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡Ê¡ü0¡Ý3¡Ë¤Î89Ê¬¤ËÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè30Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡Ê¡û2¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ»»5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢2028Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÃÆþ¤ò¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤·¡¢Íèµ¨¤è¤êÀµ¼°¤Ë²£ÉÍFM¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¡£´û¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè74²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÂàÉô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£´ØÉÙ¤Ï²£ÉÍFM¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö2028¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êJ1¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥×¥í´ð½à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ä¡¢¡Ø²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢³èÌö¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤òºÇ¸å¤Ë¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÂàÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢°ÂÉð´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò1ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤äJ¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÀèÇÚÊý¡¢°ÂÉð´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¡£¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î³§¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î±þ±ç¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¶¦¤ËÆ®¤¤¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×
¡¡´ØÉÙ¤Ï2005Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß20ºÐ¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ëU¡Ý18¤ò·Ð¤Æ¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏU¡Ý22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢2028¥·¡¼¥º¥ó¤Î²£ÉÍFM²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ØÉÙ¤ÏJFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¡¢°ìÂÁá¤¯²£ÉÍFM¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè29ÀáÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡Ê¡ü0¡Ý3¡Ë¤Î89Ê¬¤ËÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè30Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡Ê¡û2¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¡Ê¡ü1¡Ý2¡Ë¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ»»5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö2028¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êJ1¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥×¥í´ð½à¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ä¡¢¡Ø²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢³èÌö¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤òºÇ¸å¤Ë¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÂàÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢°ÂÉð´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò1ÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤äJ¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤«¤é¹çÎ®¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÊ¸¶ç¤Ò¤È¤Ä¸À¤ï¤º¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÀèÇÚÊý¡¢°ÂÉð´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¡£¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Î³§¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î±þ±ç¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¶¦¤ËÆ®¤¤¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×