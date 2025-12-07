J2¾º³Ê¤Î¡È¥é¥¹¥È1ÏÈ¡É¤ÏFCÂçºå¤ÈµÜºê¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡ª¡¡¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤ÇPO·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð
¡¡7Æü¡¢2025 J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡J2¾º³Ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡È1ÏÈ¡É¤ò4¥¯¥é¥Ö¤¬Áè¤¦¡£2025 J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ò3°Ì¤«¤é6°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¾ì¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï3°ÌFCÂçºå¤È6°Ì¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤¬¡¢4°Ì¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤È5°Ì¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ØÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ù¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬³ð¤ï¤º¡¢Ä»¼è¸©¤Î¡ØAxis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤ÈÂÐÀï¤·¤¿FCÂçºå¤Ï¡¢60Ê¬¤ËFWÅçÅÄÂó³¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡Ø¤¤¤Á¤´µÜºê¿·ÉÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ù¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËMF°æ¾åÎç¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë63Ê¬¤Ë¤Ï¡¢DF¾¾ËÜÍº¿¿¤¬Âç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¤Ë¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢FCÂçºå¤È¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ë·èÄê¡£¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2¾º³Ê¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢Á°¼Ô¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï¾¡Íø¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
FCÂçºå¡¡1¡Ý0¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡¡2¡Ý0¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
