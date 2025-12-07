¹â»Ô¼óÁê¡ÖÈïºÒÁ°¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¹ñ²È¤ÎÀÕÌ³¡×Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«Èï³²¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©¤òË¬¤ì¡¢2024Ç¯µ¯¤¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«Èï³²¤Î¸½¾ì¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¸áÁ°¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤È¿å³²¤ÎÎ¾Êý¤ËÁø¤Ã¤¿¼î½§»Ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢Éüµì¤Î¾õ¶·¤ä¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿ÎØÅç»Ô¤Î¡ÖÄ«»ÔÄÌ¤ê¡×¤Ç¡¢ºÆ·ú·×²è¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ê¿åÄ®¤Î²¾Àß¾¦Å¹³¹¤òË¬Ìä¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤é¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼·Èø»Ô¤Î¡ÖÏÂÁÒ²¹Àô¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎµÙ¶È¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ë¸Î¶¿¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÁ°¤Î³èµ¤¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
»ë»¡¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î¡ÖËÉºÒÄ£¡×¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£