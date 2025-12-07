Íèµ¨J3¤Î°¦É²¡¢ÂçÌÚÉð´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ö²áµî¤Î·ë²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬¤º¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¡×
¡¡°¦É²FC¤Ï7Æü¡¢ÂçÌÚÉð´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1961Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÌÚ»á¤Ï¸½ºß64ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤äµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢FC´ôÉì¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ò»Ø´ø¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕ4¶¯Æþ¤ê¤ËÆ³¤¯¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£°ìÊý¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J2¤Ç9¾¡10Ê¬19ÇÔ¤Î18°Ì¡£ºÇ½ªÀá¤Ç¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤ÎÂçµÕÅ¾»ÄÎ±¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤ê¡¢J3¹ß³Ê¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÌÚ»á¤Ï¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤È¤â¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë°¦É²FC¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦É²FC¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê°¦É²FC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ÂçÌÚÉð¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢»ä¤Î»ØÆ³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤òJ3¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡½¡½Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¾¤à·ë²Ì¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£²ó¡¢Æ±¤¸¤¯J3¤Î°¦É²FC¤«¤éºÆ¤Ó»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê³Ð¸ç¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¡¢²áµî¤Î·ë²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬¤º¤³¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö°¦É²FC¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸Ø¤ê¹â¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏJ2¤ØÌá¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¶¦¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤°¦É²FC¤Î»Ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¾Ð´é¤Ç¸Ø¤ì¤ë¾ì½ê¤ØÉ¬¤ºÌá¤ê¤Þ¤¹¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡´ÆÆÄ¡¡ÂçÌÚÉð¡×
