¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ï7Æü¡¢°¦É²¸©¤ÎË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¼êÆ°¤è¤êÀµ³Î¤Ë¥¿¥¤¥àÂ¬Äê¤¬¤Ç¤¤ë¸÷ÅÅ´É·×Â¬´ï¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÁª¼ê¼çÆ³¡Ë¤Ë¤è¤ë50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç¤ÏÍè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î²¬ÅÄ·¼¸ãÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Î5ÉÃ69¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÆü¤ÇÂ¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡Ê¹¥¥¿¥¤¥à¤¬¡Ë½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤ºÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤µÏ¿¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡24Ç¯¤ÏÃÞÇÈÂç¡¦²¬¾ë¡Êºå¿À¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë¡¢23Ç¯¤Ï¾ëÀ¾Âç¡¦¾¾Àî¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È2°Ì¡Ë¡¢22Ç¯¤ÏµÜºê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ø¤Î¡ÈÅÐÎµÌç¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£ÅðÎÝ¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤«Â¤òÍí¤á¤¿Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÀÂç¤Î3Ç¯À¸³°Ìî¼ê¡¦ºç¸¶¤¬5ÉÃ99¡¢2Ç¯À¸³°Ìî¼ê¤ÎÅÄ¾å¤â5ÉÃ92¤ò·×Â¬¡£¡ÖÌÀÂç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ä²¬ÅÄ¤Ï¡Ö1¥«¡¼¥É¤ÇÀäÂÐ¤Ë2¤Ä¤Ï¡ÊÅðÎÝ¤ò¡Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤â·ë¹½·ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ù¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÅðÎÝ¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë