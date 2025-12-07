JUNG KOOK¤ÎÇ®°¦ÀâÄ¾¸å¤Ë¾×·â¹ðÇò¡ÄBTS¡¦RM¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤ò²¿Ëü²ó¤â¹Í¤¨¤¿¡×
µî¤ë12·î6Æü¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤ÎRM¤¬¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÇº¤ß¤È¼«¿È¤Î¸Â³¦¤òÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛJUNG KOOK¡¢Ç®°¦¤Î ¡È3¤Ä¤Îº¬µò¡É
12·î5Æü¡¢BTS¤ÎJUNG KOOK¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¸å¡¢RM¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
RM¤ÏÇÛ¿®¤Î½øÈ×¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ËARMY¡ÊBTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤ÐÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«µ¯¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¼áÌÀ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À1¿Í¤Î¿Í´Ö¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤ËÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¼«¸Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËRM¤Ï¡¢BTS¤ÎÂ¸Â³¤ò½ä¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤°½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤½¤·¤¿¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò»¶¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÃÇ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤½¤¦²¿Ëü²ó¤âÇº¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼²¼È¾´ü¤ò²¿¤â¤»¤º¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢RM¤ÏBTS¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤âËèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¯Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Ç¡¢³°Éô¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¹à¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¾¡¼ê¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢RM¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¥ß¥¹¤â¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉËþÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³§Çº¤ß¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢·ë¶É¼¡¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
JUNG KOOK¤ÎÇ®°¦ÀâÄ¾¸å¤Ë¤µ¤ì¤¿RM¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÖBTS¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÇº¤ß¤ÈÀÕÇ¤´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ö²ò»¶¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þRM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬RM¤Ç¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤ÏBTS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖRM¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£BTS¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÈà¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUNG KOOK¤â¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¡£2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£