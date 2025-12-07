¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©1ÈÖ±¦¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Âç¥Ò¥ó¥È¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🎤🎶😆🔥👹¡×¤¬É½¤¹¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Öµ´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÈÖÁÈÌ¾¤Ë...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡£
ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÈÍ½ÁÛÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô