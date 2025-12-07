Ê¿¸Í³¤¤¬¶å½£¤ÇÊ³Æ®¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»°Ìò¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤é¤È12ÈÖ¤Ç10¾¡
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶È¤¬7Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËëÆâ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê25¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤¬²¤¾¡ÇÏ¡Ê28¡áÌÄ¸ÍÉô²°¡Ë¤äµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤é¤È12ÈÖ¼è¤Ã¤Æ10¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀºÎÏÅª¤Ë¿½¤·¹ç¤¤¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¾å¼êÅê¤²¤ä¡¢±Ô¤¤½ÐÂ¤«¤é±¦¤òº¹¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¡Êº£²ó¤Î¡Ë½ä¶È¤Ç°ìÈÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¶å½£¤Ç¤Î½ä¶È¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ä¡ÖÊ¿¸Í³¤´èÄ¥¤ì¡Á¡ª¡×¤Ê¤ÉÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¶å½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥ê¤Ê¤É¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÁ°Æ¬3ËçÌÜ¤À¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤Ï4¾¡»ß¤Þ¤ê¡£ºòÇ¯¤Î½©¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»°ÌòÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¡Öº£Ç¯¤ÏÁ´Á³ÌÜÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»°Ìò¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£