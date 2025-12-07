µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ËÇ®·ì»ØÆ³¡¡¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤ËÇ®»ëÀþ
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥º¥Î¼çºÅ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü£²£°£²£µ¡×¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£»öÁ°¤Ë¼«¤éÁª¹Í¤·¤¿Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿£¶¿Í¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡É¤¬¼Â¸½¡£Åêµå¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ´é¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¤ëÃæ³ØÀ¸¤ËÇ®·ì»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¡£º£µ¨¤Ï£¹·î£³£°Æü¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£