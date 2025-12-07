¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¡G3¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û¾¾±ºÍª»Î¡¡º£Ç¯½é¤ÎG3À©ÇÆ¡¡Éü³èÍ½´¶¤µ¤»¤ë²÷Áö·à
¡¡º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¡Ö¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡×·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾±ºÍª»Î¡Ê35¡á¹Åç¡Ë¤¬23ÅÙÌÜ¤ÎG3À©ÇÆ¡£2Ãå¤Ïº´¡¹ÌÚÎ¶¡¢3Ãå¤Ï³ÑÎá±ûÆà¤Ç3Ï¢Ã±¤Ï21Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¹âÇÛÅö·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹Ó°æ¿òÇî¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿25Ç¯¡£º£Ç¯½é¡¢ÄÌ»»23ÅÙÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤¬¡¢Éü³è¥í¡¼¥É¤òÊâ¤à¾¾±º¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4ÅÙ¤ÎÍî¼Ö¡¢3ÅÙ¤Î¹üÀÞ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¡£º£²ó¤â¡Ö3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè¤¬°²á¤®¤¿¡×¡£ËüÁ´¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¤Éú·¯¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢Ã¡¤¯¤Î¤â¾å¼ê¡£¥«¥«¥ê¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÆ§¤à¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸¤Éú·¯¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸Ãæ»Í¹ñÃÏ¶è¤ÎÍê¤ì¤ëÂçË¤¤¬ÊÌÀþ¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤º¶î¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¾¡°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¼«Ê¬¤ÇÀï¤¦¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¡¡Ãæ2Æü¤Ç°ËÅìµÇ°¡¢¤½¤Î¸å¤Ï2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎV¤òÁÀ¤¦ÃÏ¸µµÇ°¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤â¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹Åç¶¥ÎØ¾ì¤¬ÉñÂæ¤À¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î»Ä¤ê2¾ì½ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡È¿·â¤ò´ü¤¹26Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ä¤ê2ÅÙ¤ÎG3¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡þ¾¾±º¡¡Íª»Î¡Ê¤Þ¤Ä¤¦¤é¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£98´üÀ¸¤È¤·¤Æ10Ç¯7·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»68ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ç¡¢24Ç¯12·î¤Î¹ÅçµÇ°in¶ÌÌî°ÊÍè23ÅÙÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë68¡¢77¥¥í¡£·ì±Õ·¿O¡£