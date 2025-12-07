£á£ï£å£î¡¡ÁÖ¤ä¤«¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±µéÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤ÆÂç´¿´î
¡¡ÃËÀ£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£á£ï£å£î¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§£Ð£É£Ô¤Ç¡¢£±£°·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£²Í¶õ¤Î¡È£á£ï£å£î¹â¹»¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢£·¿Í¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ì¥¶¡¼»Ñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡È£±»þ´ÖÌÜ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤Î¤È¤¤á¤¤È½éÎø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤òÈäÏª¡££á£ï£ò£é£î£ç¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤â£·¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢²íµ×¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¡£Ã¯¤«¤Ë¼è¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£³ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡Ö¥¥»¥¡×¡Ö´¶ÅÅ¡×¡Ö£Ï£î£å¡¡£Ì£ï£ö£å¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤Ä¤Ä¡¢²ñ¾ì¤òÎý¤êÊâ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£ÍèÇ¯£³·î£±£¸Æü¤Ë£²£î£ä¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤¿Í¥¼ù¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡Öµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Æ³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿ÇÜ¤â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£