¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬¡¢¸½ºß¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£±£±·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¤Ç¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ä¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤È¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ¥â¥Æ¤ë¤Î¤¬ÃÓÅÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´¡ÊÏÂÌé¡Ë¤ÈÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¡Ê¹âÈæÎÉ¡Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ÃÓÅÄ¤Ë¡Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¡¢¡ØÃ¯¤¬°ìÈÖ¥â¥Æ¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ê¥¶¥³¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖ¥â¥Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ÎÅú¤¨¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡×¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ó¥Ñ¤Î¾ì¤Ç¿Íµ¤·Ý¿Í¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÃÓÅÄ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥â¥ÆÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉáÄÌ¤ÏÃË¤¬¡Ê½÷¤Î»Ò¤ò»ØÌ¾¡Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦ÃÓÅÄ¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ»ØÌ¾¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤¬£³¿Í¡£¡×¤È¤â¡£ÄÌ¾ï¤ÏÃËÀ¤¬½÷À¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¡¢Å¹¤Î½÷À¤¬ÃÓÅÄ¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ·²¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÈþÍÆ¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢½÷ÀÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡Ä¡£
¡¡¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¥á¡¼¥¯¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷¤Î»Ò¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿²ó¤«½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê½÷À¤È¡Ë´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤È¤«»£¤é¤ì¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï·è¾¡£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜ¶È¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤¿¡×¡Öº£¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÏÌµÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¡£
¡¡Í£°ì¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¤Î»þ¤ÎÃÓÅÄ¤Ï»à¤Ì¤Û¤É¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥¦¥ï¥µ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥Á¤ä¤«¤é¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ø¤ó¤«¤Ê¡×¤ÈÃÓÅÄ¥µ¥²¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£