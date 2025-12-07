¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û6Ãå¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¤Ï°úÂà¡ªº£¸å¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÍ¶Æ³ÇÏ
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£6Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¡Ê²´8¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë»Í°ÌÍÎÊ¸Ä´¶µ»Õ¤¬¡Ö±¹¼Ë¤Î³«¶È¤«¤é¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÍ¶Æ³ÇÏ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¢§´äÅÄ¹¯¡¡Ì´¤ò¸«¤¿¤±¤É¤Í¡£Ç¯¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¡Ä¡£¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤ò¥¹¥Ã¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£